Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца

Фото: istock/zabelin
Террористы, атаковавшие Махачкалу и Дербент, планировали свои действия около месяца, начиная с середины мая, сообщает SHOT. В день нападений они координировали свои действия через закрытый чат, состоящий из шести человек.
По информации источника, настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Котельников, был первой и главной целью террористов — его фотография была закреплена в их чате.
На текущий момент ликвидировано пять террористов.
Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника. Количество жертв может возрасти.
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На текущий момент ликвидировано пять террористов.
Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника. Количество жертв может возрасти.
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Артем Кузьмин