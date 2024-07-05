В Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу

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После десяти суток ареста бывший глава района в Дагестане Омаров был освобождён.
Магомед Омаров, бывший глава Сергокалинского района в Дагестане, вышел на свободу после 10-дневного ареста за хулиганство. Эту информацию подтвердил Шамиль Хадулаев, председатель общественной наблюдательной комиссии республики, сообщили в РИА Новости.
В Дербенте и Махачкале 23 июня произошло нападение вооружённых боевиков на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате этой атаки погибли 22 человека, а ещё более 40 получили ранения. Силовики успешно ликвидировали пятерых боевиков, которые были причастны к этим терактам, и их личности были установлены.
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, один из уничтоженных бандитов — это 31-летний Осман, сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
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«Магомед Омаров вчера поздно вечером вышел на свободу, отбыв арест», – сказал Шамиль Хадулаев.
В Дербенте и Махачкале 23 июня произошло нападение вооружённых боевиков на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате этой атаки погибли 22 человека, а ещё более 40 получили ранения. Силовики успешно ликвидировали пятерых боевиков, которые были причастны к этим терактам, и их личности были установлены.
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, один из уничтоженных бандитов — это 31-летний Осман, сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
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Мира Полтева