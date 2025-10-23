Российский блогер получил срок за крупное мошенничество
Савеловский суд Москвы приговорил блогера Андрея Сидоропуло к 6 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, блогер вместе с сообщниками продавал в интернете курс по арбитражу трафика, обещая клиентам гарантированный доход. Его жертвами стали 40 человек, общий ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. Для легализации денег Сидоропуло приобрел спорткар Lamborghini за 22,3 миллиона рублей и оформил его на бабушку.
Суд постановил конфисковать автомобиль, приобретенный на деньги потерпевших. Подсудимый полностью признал вину, возместил ущерб и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали скандально известную блогершу Юлю Финесс (настоящее имя – Юлия Максимовская) после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
