Российский блогер получил срок за крупное мошенничество

23 октября 2025, 13:36

Блогер Сидоропуло получил 6 лет колонии за мошенничество на 8,3 млн рублей

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Андрея Сидоропуло к 6 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РЕН ТВ.