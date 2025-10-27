Ветеран Афганистана подал в суд шестой иск к Алле Пугачевой

27 октября 2025, 15:54

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Ветеран Афганистана Александр Трещев подал в суд шестой иск к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Пресненского суда Москвы.