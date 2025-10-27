Ветеран Афганистана подал в суд шестой иск к Алле Пугачевой
Ветеран Афганистана Александр Трещев подал в суд шестой иск к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Пресненского суда Москвы.
Трещев требует от артистки выплату 1,5 миллиарда рублей. Ранее он направлял аналогичные иски в четыре других суда, однако ни один из них не был принят к рассмотрению.
Одинцовский суд Подмосковья уже отказался рассматривать иски против Пугачевой. В числе заявителей был также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который требовал лишить певицу звания народной артистки СССР.
