Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку назначили запрет определённых действий

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В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятки в особо крупном размере. Подсудимому запретят определённые действия, проинформировал 78.ru.
Сергей Оверчук заработал примерно восемь миллионов рублей в ходе заключения контрактов на благоустройства.
Суд заключил, что экс-глава Адмиралтейского района не имеет право покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, посещать массовые мероприятия, бывать в здании администрации, а ещё пользоваться телефоном и выходить в интернет. По статье, которую предъявляют Оверчуку, он может лишиться свободы на 15 лет.
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего следователя Марата Тамбиева. Мужчину осудили за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.
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Суд заключил, что экс-глава Адмиралтейского района не имеет право покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, посещать массовые мероприятия, бывать в здании администрации, а ещё пользоваться телефоном и выходить в интернет. По статье, которую предъявляют Оверчуку, он может лишиться свободы на 15 лет.
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала об изъятии и обращении в доход государства имущества бывшего следователя Марата Тамбиева. Мужчину осудили за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.
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Ольга Енгалычева