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Генпрокуратура хочет конфисковать имущество взяточника-рекордсмена Тамбиева

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева. Он был осуждён за крупнейшую в российской истории взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.


Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В 2023 году суд уже изъял у бывшего майора юстиции средства на сумму около 24 миллионов рублей. Теперь заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин передал в Никулинский районный суд города Москвы гражданский иск с требованием конфискации в пользу государства автопарка и недвижимости Тамбиева.

В начале октября суд приговорил бывшего сотрудника Следственного комитета РФ Марата Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 500 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей), что стало рекордом за всю историю российского судопроизводства.

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#суд
#рф
#взятка
#генпрокуратура
#конфискация
Генконсульство РФ попросило россиян не ввозить дубайский шоколад «детям-сиротам»
14 ноября 2024, 13:41

Фото: istockphoto/simonmayer

Генеральное консульство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомцев отвезти в Россию посылки с шоколадом для детей-сирот. В коробках может быть контрабанда.
Об этом российское дипломатическое представительство в Дубае предупредило сограждан в своём телеграм-канале. В последнее время участились случаи, когда в аэропортах ОАЭ к россиянам подходят незнакомые люди и просят передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — пояснили российские дипломаты.

В консульстве напомнили, что транспортировка айфонов, того же шоколада и других товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом и может вызвать большие проблемы при прохождении таможни.

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#люди
#таможня
#шоколад
#оаэ
#аэропорт
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Реутовские школьники смастерили более ста кормушек
14 ноября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Руетов

Более 100 кормушек сделали ученики реутовской школы №3 в рамках экологической акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кормушки ребята повесили во дворе своей школы. А перед этим для них провели специальный урок, на котором рассказали, какие виды птиц можно встретить зимой в Подмосковье, а также чем можно, а чем нельзя подкармливать пернатых.

«Первый триместр учебного года в нашей школе посвящен теме экологии. В течение нескольких недель мы проводили экологические конкурсы и квесты, а сегодня вышли с учениками начальной школы на улицу, чтобы накормить птиц», — рассказала директор школы Ирина Смирнова.
Она добавила, что с каждым годом участие в экологической акции принимает всё больше ребят.

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#реутов
#экология
#экологическая акция
#школьники
#птицы
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BMW и Mercedes могут вернуться в Россию
Schneider Group: Германия рискует потерять российский авторынок
14 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/ByoungJoo

Немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, ее представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями. Так считает глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер, передает Berliner Zeitung.
По его словам, Китай очень быстро занял рынки автопромышленности, освободившиеся после ухода немецких компаний из России.

«Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — отметил Шнайдер.

Он считает, что в случае отмены в ближайший год ограничений на поставку в Россию BMW и Mercedes, россияне вновь начнут покупать немецкие автомобили.

Шнайдер добавил, что прекрасно представляет возобновление экономических связей между ФРГ и РФ после окончания конфликта на Украине и выразил надежду на отмену санкций против РФ, так как они все равно не оказывают ожидаемого воздействия на Москву.

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#россияне
#рф
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Долголеты Реутова связали тёплые носки для бойцов СВО
14 ноября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Свыше тысячи шерстяных носков связали члены реутовского отделения клуба «Активное долголетие» для российских бойцов с начала специальной военной операции, очередную партию гуманитарной помощи, включающую и несколько десятков пар вязаных носков, доставят добровольцам из Реутова в зону СВО в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За вязанием группа из десяти человек встречается по вторникам в два часа дня. На одну пару носков при интенсивной работе уходит до двух дней. Теплые подарки реутовские долголеты отправляют со всей душой и теплыми пожеланиями», — говорится в сообщении.
В администрации городского округа отметили, в участие акциях по поддержке участников СВО и их семей принимают депутаты округа, представители местной исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественники и простые жители.

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#сво
#активное долголетие
#гуманитарная помощь
#реутов
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Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены
14 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto / Liubov Kaplitskaya

Льготы для многодетных семей имеют большое значение для улучшения качества жизни. Они направлены на предоставление возможностей для образования, здравоохранения и других сфер жизни. «Радио 1» расскажет про основные виды льгот и способы их получения.

Какая семья считается многодетной


В январе 2024 года был принят закон, который установил единый стандарт определения многодетных семей для всех регионов. Согласно ему, в многодетной семье три и более ребёнка — родные или усыновлённые.

Многодетные семьи получают бессрочный статус, который сохраняется даже после достижения детьми совершеннолетия. Однако большинство мер поддержки доступны только до тех пор, пока старший ребёнок не достигнет совершеннолетия. Однако если ребёнок обучается очно, его семья может рассчитывать на социальную поддержку до достижения им 23 лет.

В случае развода родителей, статус многодетного и льготы получает тот, под чьим попечительством остаются дети.

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Какие льготы положены многодетным семьям


Федеральные льготы


Меры поддержки многодетных семей включают:

  • Ежегодный отпуск в удобное время (до 14-летия младшего ребёнка). Кроме того, родитель не может требовать от многодетного сотрудника к ночному и сверхурочному труду без их согласия в письменном виде.
  • Вычет по земельному налогу (кадастровая стоимость 600 квадратных метров).
  • Дополнительный вычет по налогу на имущество (кадастровая стоимость 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров дома на каждого ребёнка до 18 лет).
  • Субсидию на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей (если ребёнок появился на свет в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года).
  • Досрочная пенсия. Женщины, воспитавшие трёх детей, могут выйти на пенсию досрочно в 57 лет. Если детей четверо, возраст снижается до 56 лет, а при пяти и более детях — до 50 лет. Однако все дети должны достичь восьмилетнего возраста на момент оформления пенсии. Кроме того, матери необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 22 индивидуальных пенсионных коэффициента к этому возрасту.

Транспортные льготы


В некоторых регионах России у многодетных семей есть возможность получить скиду от 50% до 100% при оплате проезда на общественном транспорте.

Кроме того, часто одна машина одного из родителей освобождается от налога, но с учётом мощности двигателя.


Налоговые льготы


Налоговые льготы для многодетных семей включают стандартный налоговый вычет. При официальном трудоустройстве граждане платят НДФЛ по ставке 13%. Многодетные родители имеют право не уплачивать этот налог частично или полностью.

Размер уплачиваемого НДФЛ уменьшается в зависимости от количества детей:

  • за первого и второго ребёнка НДФЛ сокращается на 1 400 рублей;
  • за третьего и далее — на 3 000 рублей;
Для семей с детьми-инвалидами предусмотрены дополнительные налоговые льготы.

Вычеты суммируются с базовыми вычетами на детей и зависят от степени родства:

  • родители и супруги родителей получают 12 000 рублей;
  • опекуны, попечители и приёмные родители, а также их супруги имеют право на 6 000 рублей.

Коммунальные льготы


Льготы на коммунальные услуги для многодетных семей предусматривают скидку 30 % на оплату ЖКХ. Если в семье растут десять и более несовершеннолетних детей, скидка может быть увеличена до 50 %.

Местные органы власти также могут предоставлять дополнительные льготы, такие как компенсация затрат на отопление или полное возмещение стоимости услуг по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.


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Земельные льготы


Теперь кадастровая стоимость земельных участков будет уменьшена на 600 квадратных метров для многодетных семей. Это значит, что если у семьи участок размером 8 соток, налог будет начисляться только на 2 сотки. Те, у кого участки меньше 6 соток, будут полностью освобождены от налога на землю.

Как оформить льготы многодетным семьям


Чтобы воспользоваться льготами и подтвердить своё право на них, необходимо получить удостоверение многодетной семьи. Один из родителей должен подать заявление в МФЦ или отдел социальной защиты или заполнить форму на портале «Госуслуги».

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы:

  • удостоверения личности родителей;
  • свидетельство о регистрации или расторжении брака;
  • свидетельство о смерти или решение суда о признании одного из родителей умершим;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей старше 14 лет (в этом случае также требуется свидетельство о рождении);
  • свидетельства о смене фамилии или имени (если кто-то из родителей менял личные данные);
  • свидетельство об усыновлении детей, установлении отцовства или акт об установлении опеки или попечительства;
  • справку об обучении детей в образовательных учреждениях по очной форме для возрастной категории от 18 до 23 лет;
  • согласие на обработку персональных данных.
  • СНИЛС (не всегда)
  • свидетельство о регистрации по месту пребывания или справка о регистрации по месту жительства;
  • Для иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство.

Какие еще выплаты положены многодетным семьям


В дополнение к этому многодетные семьи имеют право на такие льготы:

  • бесплатное питание для учеников или возмещение его стоимости;
  • бесплатные лекарства, выписанные врачами, для детей до шести лет;
  • приоритетное зачисление в детские сады;
  • компенсация затрат на покупку школьной формы;
  • скидки на посещение музеев, парков, выставок и других культурных учреждений;
  • бесплатная парковка.
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#многодетные статьи
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В Совете депутатов Реутова обсудили подготовку к рассмотрению бюджета города
14 ноября 2024, 12:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Подготовку к рассмотрению и принятию бюджета городского округа Реутов обсудил в ходе рабочего совещания председатель муниципального Совета депутатов Николай Ковалёв с руководителями депутатских комитетов и заместителями главы города, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Перед тем, как утвердить предложенный бюджет, мы должны детально познакомиться с ним, учесть мнение жителей, внести свои предложения и убедиться в том, что они зафиксированы», — сказал Николай Ковалёв.
Рассмотрение и принятие бюджета является длительным процессом. В качестве первого шага депутаты предложили провести расширенное заседание комитетов окружного Совета, затем проект бюджета должен быть опубликован и назначены публичные слушания. Завершить работу над документом планируется к середине декабря.

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#реутов
#совет депутатов
#бюджет
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Участие в подмосковном «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли 700 человек
14 ноября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Почти 700 человек стали участниками областной социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров» в этом году, мероприятия в рамках акции проводили помощники уполномоченного по правам человека в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Основной целью «Правового марафона для пенсионеров» является повышение уровня правовой культуры и социальной адаптации граждан старшего поколения. Для нас важно, чтобы пожилые люди активно участвовали в социальной жизни, знали о нововведениях в законодательстве в области пенсионного и социального обеспечения, здравоохранения, ЖКХ», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Различные круглые столы, лекции и встречи, посвящённые правам пенсионеров, проходили в десяти подмосковных округах — в Домодедове, Наро-Фоминске, Богородском округе, Красногорске, Егорьевске, Краснознаменске, Серпухове, Власихе, Люберцах и Воскресенске.

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#омбудсмен
#пенсионеры
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
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Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей
14 ноября 2024, 12:13

Эльман Пашаев (Фото: riamediabank.ru/Михаил Воскресенский)

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, арестованному по обвинению в мошенничестве, не разрешено общаться ни с кем, кроме адвоката. Тем не менее, он считает условия пребывания в СИЗО очень комфортными.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По требованию следствия скандальный адвокат не может просить в изоляторе свиданий и писать письма родственникам, чтобы он никого больше не смог «развести» на деньги. Его двоих сокамерников, «значимых людей в погонах», предупредили, чтобы они были с Пашаевым осторожнее. Экс-эдвокат может видеться толко со своим защитником по уголовному делу.

Бывший адвокат содержится в отдельном корпусе СИЗО «Матросская тишина», который прозвали «Кремлевским централом». Туда обычно помещают высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Пашаев очень доволен условиями содержания и сравнивает их с лучшими гостиницами. По его словам, душ в камере лучше, чем у него дома. Везде очень чисто, бельё меняют каждую неделю. Есть спортзал, библиотека и даже салон красоты. Еду есть возможность заказывать из ресторана. Экс-адвокат также отметил вежливость и культурное обхождение администрации СИЗО.

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#библиотека
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На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
14 ноября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобусные остановки, расположенные на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на Октябрьском проспекте в Люберцах, на проспекте Победы в Ступине, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Первомайской улице в Лосино-Петровском и на Пироговском шоссе в деревне Высоково городского округа Мытищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы остановки общественного транспорта на дороге в деревне Новленское и на 48-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово.

В министерстве добавили, что проведение ремонта контролируется с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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