Генпрокуратура хочет конфисковать имущество взяточника-рекордсмена Тамбиева

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Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева. Он был осуждён за крупнейшую в российской истории взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В 2023 году суд уже изъял у бывшего майора юстиции средства на сумму около 24 миллионов рублей. Теперь заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин передал в Никулинский районный суд города Москвы гражданский иск с требованием конфискации в пользу государства автопарка и недвижимости Тамбиева.
В начале октября суд приговорил бывшего сотрудника Следственного комитета РФ Марата Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 500 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей), что стало рекордом за всю историю российского судопроизводства.
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Александр Бойцов