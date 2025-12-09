Экс-главу китайской инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн
В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток на сумму около 156 млн долларов. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 годы Бай Тяньхуэй, занимая пост генерального директора компании, использовал свое служебное положение для содействия в приобретении проектов и получении корпоративного финансирования. В обмен на это он получил значительные суммы в размере 1,108 млрд юаней (примерно $156 млн) от третьих лиц.
В мае 2024 года суд признал Бай Тяньхуэя виновным в получении взятки в особо крупном размере и вынес ему смертный приговор. Также его личное имущество конфисковали.
