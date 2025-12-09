Экс-главу китайской инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн

09 декабря 2025, 12:58

В КНР экс-глава инвесткомпании Бай Тяньхуэй казнен за взятки на $156 млн

Фото: iStock/Fotonen

В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток на сумму около 156 млн долларов. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.