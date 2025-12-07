Российская туристка таинственно скончалась в Гонконге
Тело 35-летней туристки из России нашли в отеле Гонконга. Об этом сообщает The Standard.
По данным портала, все произошло 5 декабря в гостинице Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Персонал вызвал скорую и полицию, когда постоялица потеряла сознание в номере, а после перестала подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.
В настоящее время ведется расследование. Точные обстоятельства и причина смерти женщины станут известны после вскрытия.
