Медведь напал на дрессировщика во время представления
В Китае медведь набросился на дрессировщика во время представления в сафари-парке Ханчжоу. Об этом информирует Global Times.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря. Дрессировщик демонстрировал шоу с участием двух черных медведей. Один из них вел себя спокойно, но когда на сцену вывели второго, он напал на дрессировщика. Зверя быстро оттащили, но он снова бросился на мужчину. Смотрителям пришлось усмирить медведя с применением силы.
Администрация парка сообщила, что ни дрессировщик, ни животное не пострадали. Они объяснили, что медведь напал, потому что у дрессировщика был пакет с яблоками и морковкой. Зверь хотел получить угощение первым.
