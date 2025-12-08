Медведь напал на дрессировщика во время представления

08 декабря 2025, 18:33

В Китае медведь набросился на дрессировщика во время шоу в сафари-парке

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Китае медведь набросился на дрессировщика во время представления в сафари-парке Ханчжоу. Об этом информирует Global Times.