Макрон пригрозил КНР пошлинами от ЕС

07 декабря 2025, 16:07

Макрон пригрозил Пекину пошлинами на фоне торгового дефицита между Китаем и ЕС

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Китай о возможном введении пошлин со стороны Евросоюза из-за торгового дефицита между КНР и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.





Макрон заявил, что если Китай не предпримет действий для решения этой проблемы, европейские страны будут вынуждены в ближайшие месяцы принять строгие меры, аналогичные тем, что уже применяются Соединенными Штатами.





«Например, ввести пошлины на китайские товары», — произнес французский лидер.