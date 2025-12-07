Достижения.рф

Макрон пригрозил Пекину пошлинами на фоне торгового дефицита между Китаем и ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Китай о возможном введении пошлин со стороны Евросоюза из-за торгового дефицита между КНР и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.



Макрон заявил, что если Китай не предпримет действий для решения этой проблемы, европейские страны будут вынуждены в ближайшие месяцы принять строгие меры, аналогичные тем, что уже применяются Соединенными Штатами.

«Например, ввести пошлины на китайские товары», — произнес французский лидер.

Также он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил надежду на возможность мирного разрешения торгового спора с Китаем.
Никита Кротов

