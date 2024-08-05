Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Родченкова переобъявили в розыск

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МВД России повторно объявило в розыск бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Информация об этом фигурирует в розыскной базе ведомства.
Там отмечено, что Родченков переобъявлен и ранее уже разыскивался.
При этом не указано, по какой статье он вновь разыскивается.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Тогда же агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а также приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого её глава Григорий Родченков подал в отставку и на следующий год уехал в США.
В 2017 году Родченкова заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло за собой серьёзные негативные последствия. Тогда же он был объявлен в международный розыск.
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При этом не указано, по какой статье он вновь разыскивается.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Тогда же агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а также приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого её глава Григорий Родченков подал в отставку и на следующий год уехал в США.
В 2017 году Родченкова заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло за собой серьёзные негативные последствия. Тогда же он был объявлен в международный розыск.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова