Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Соответствующая запись появилась 5 августа в базе МВД РФ.
Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье. Статья, по которой его обвиняют, не указана.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил. Агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого ее глава Григорий Родченков подал в отставку.
В январе 2016 года сообщалось, что он уехал в Соединённые Штаты вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил. Агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого ее глава Григорий Родченков подал в отставку.
В январе 2016 года сообщалось, что он уехал в Соединённые Штаты вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Алина Юрчак