Суд заочно арестовал Дубинина за госизмену и содействие терроризму

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Столичный Лефортовский суд заочно арестовал бывшего замдиректора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Александра Дубинина за государственную измену и содействие терроризму, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дубинина Александра Сергеевича на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.
Таким образом, Дубинина обвиняют в совершении госизмены, а также в содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.
Накануне стало известно, что Следственный комитет попросил Лефортовский суд арестовать троих мужчин по статье о государственной измене. Отмечается, что были зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде тюремного заключения Дубинина А.С., Волобуева И.М. и Новикова И.С.*. Другие детали не известны, поскольку дело находится под грифом секретности.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Элина Позднякова