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МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*

05 августа 2024, 10:20
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*. Соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.


«Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ.
Ранее объявили в розыск журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма. В феврале 2019 года в отношении нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению терактов и публичном оправдании терроризма. В 2020 суд назначил Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей. В сентябре прошлого года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских войск. Сейчас она проживает за границей.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#мвд
#уголовное розыск
#ук
#рф
ФСБ задержала двух религиозных вербовщиков, готовивших террористов для Сирии
05 августа 2024, 10:37

Фото: istockphoto/irene_rebrova

ФСБ задержала в Тюмени двух религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек и отправили их в Сирию для террористической деятельности. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства. Канал вербовки пресекли вместе с СК РФ и МВД России.
«На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — указано в заявлении.
По информации ФСБ, двое религиозных деятелей являются гражданами России, они по заданию эмиссаров из числа террористов завербовали в Тюмени 19 местных жителей, которые затем отправились в Сирию «для участия в террористической деятельности». Вместе с тем, задержанные организовали канал финансирования международной террористической организации, а также распространяли идеологию терроризма в интернете в ущерб безопасности России.

Уголовные дела возбудили по статье 205.1 УК: Содействие террористической деятельности и статье 205.2 УК: Пропаганда терроризма. Расследованием занимается СК РФ.

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#фсб
#ук
#ск рф
#терроризм
#террористы
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В Петербурге 7-летняя школьница упала с 3 этажа, снимая фото ночного города
05 августа 2024, 10:00

Фото: istockphoto/brizmaker

В Санкт-Петербурге в реанимацию увезли 7-летнюю школьницу, которая упала с третьего этажа, пытаясь сделать для подруги фотографию ночного города. Об этом со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» пишет «Фонтанка». Уточняется, что сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, все произошло накануне вечером, 4 августа, в микрорайоне Ржевка, когда школьница хотела показать подруге вид на Красногвардейский район, залезла на подоконник и, не удержавшись, упала вниз.

Отмечается, что у девочки диагностировали закрытую травму черепа, ушиб мозга и отправили ее в реанимацию.

Как указано в сообщении, школьница воспитывается в полной благополучной семье и в поле зрения правоохранителей до этого не попадала.

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#школьница
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#санкт-петербург
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#фотография
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В Енакиево нашли выброшенного в мусорку возле рынка мертвого младенца
05 августа 2024, 09:32

Фото: IStock/Miravision

В Енакиево ДНР нашли мертвого младенца, выброшенного в мусорку возле рынка. Об этом сообщает тг-канал Mash на Донбассе. По предварительным данным, тело малыша выбросила мать.
По информации издания, женщина попала на камеру видеонаблюдения рядом с мусорными контейнерами с синим пакетом в руках, ее задержали. Уточняется, что младенец мог родиться мертвым.

Ранее тг-канал SHOT сообщал, что несколько десятков заложников освободили полицейские из частного элитного рехаба в Подмосковье. Отмечалось, что пациентам морили голодом, не давали пить и всячески издевались — за 100 тысяч рублей в месяц. Согласно информации источника, среди проходивших лечение была даже несовершеннолетняя девочка.

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#женщина
#младенец
#полицейские
#мусор
#днр
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Замначальника ГУ МЧС Кубани отправили в СИЗО
Суд Москвы отправил в СИЗО замначальника краснодарского ГУ МЧС Симоненко
05 августа 2024, 08:52

Фото: iStock/Michał Chodyra

Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву, где Басманный районный суд отправил его в СИЗО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС. Статью, по которой подозревают заместителя, собеседник не назвал.
«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.
Отмечается, что уголовное дело в отношении замглавы краснодарского ГУ МЧС расследует центральный аппарат СК РФ.

Ранее РИА Новости сообщали, что свидетели озвучили свои показания следствию и суду по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Уточнялось, что у суда есть и «другие материалы», которые подтверждают вину подозреваемых.

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#мчс
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#аппарат
#ск рф
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В Магаданской области медведь загрыз человека
Охотнадзор: в Магаданской области медведь загрыз рыбака у Верхнего Сеймача
05 августа 2024, 08:33

Фото: IStock/LuCaAr

Руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что тело человека было обнаружено на лесной дороге с признаками нападения на него дикого зверя. Охотнадзор направил для проверки информации сотрудника Госохотнадзора, она была подтверждена. Особь была обнаружена и изъята. Было установлено, что именно этот медведь напал на человека.

«По нашей информации, мужчина – 41-летний житель, возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком», - рассказала собеседница.

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту гибели мужчины. Помимо этого, прошлым летом в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Три человека погибли, четверых госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь напал на дачницу, однако ее спас подоспевший сосед с лопатой. Дикого зверя привлекли к населенному пункту пищевые отходы на одном из участков и заброшенные огороды, на которых поспела ягода.

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#проверки
#следственный комитет
#отходы
#мужчина
#машина
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Бракованные запчасти для Ил-76 обошлись Минобороны в 130 млн рублей
«Известия»: Минобороны РФ получило контрафактные запчасти к самолетам Ил-76
05 августа 2024, 07:52

Фото: istockphoto/Mike-Hon

Поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76 обошлись МО РФ в 130 000 000 рублей. Об этом информирует газета «Известия».
По данным издания, в июле 2024 года по указанному факту СК РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что причиной поставок некачественных запчастей стали подделки документов.

Во время эксплуатации Ил-76 был выявлен факт установки контрафактных подшипников. Эти проблемы привели к тому, что сразу пять военных транспортников не могли эксплуатироваться в 2022–2023 годах. Минобороны был «причинен существенный вред».

Подозреваемыми в совершении преступления являются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода. По данным следствия, они пытались скрыть задержки в поставках, используя поддельные документы о покупке подшипников у Самарского подшипникового завода и фальсифицировав документы о приемке продукции МО РФ.

Ранее сообщалось, что общая сумма судебных исков министерства обороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года превысила девять миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем за весь 2023 год. Только в июле нынешнего года российское оборонное ведомство подало 27 исков на общую сумму 554,4 миллиона рублей.

Осужденный за фейки 76-летний отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел паломником до решения о повторном надзоре над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
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В Великобритании совершили нападение на второй отель с мигрантами
05 августа 2024, 03:42

Фото: iStock/Wirestock

Второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению, сообщает The Guardian.
По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт бросает предметы, разбивает окна, зажигает костры и нападает на полицейских. Один полицейский пострадал.

Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

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#великобритания
#отель
#мигранты
#премьер-министр
#нападение
#полицейские
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Мэра американского города заподозрили в сексе с несовершеннолетними
05 августа 2024, 01:24

Фото: istockphoto / TheaDesign

В США мэр города Де-риддер, штат Луизиана, неожиданно подала в отставку и через несколько дней была арестован по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетним, передает телеканал KPLC.
25 июля 42-летняя Мисти Робертс Клэнтон предупредила, что будет отсутствовать в ближайшие две недели, и назначила заместителем начальника пожарной охраны города. Однако через два дня она написала открытое письмо городскому совету, в котором сообщила о своей отставке. Она был мэром Де-Риддера в течение 15 лет.

Расследование в отношении Клэнтон началось с жалобы местного шерифа в полицию штата: 1 августа бывший мэр была арестована на основании бесед с двумя подростками. Полиция штата Луизиана заподозрила, что женщина изнасиловала одного из них.

Через час после ареста Клэнтон была отпущена под залог в 75 тысяч долларов (6,4 млн рублей). Ее адвокат напомнил общественности о принципе презумпции невиновности и выразил надежду, что «эта неприятная ситуация останется позади».

Ранее в США сообщалось, что бывший учительница физкультуры и тренер по черлидингу в штате Огайо призналась в том, что в течение многих лет насиловала учеников-спортсменов.

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#сша
#мэр
#изнасилование
#школа
#подростки
#полиция
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Финская активистка бежала в Россию и попросила политического убежища
04 августа 2024, 23:58

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Финская активистка Катья Коккониеми бежала в Россию и попросила у властей политического убежища, ссылаясь на угрозы со стороны полиции и социальных служб Финляндии, сообщает «Комсомольская правда».
Женщина занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, в частности в Танзании, на родине своего мужа. По ее словам, проблемы начались после того, как она обвинила финские фонды, распределяющие средства среди африканских стран, в коррупции и хищениях.

В 2022 году активистка отправилась в Россию. По возвращении ее преследовали сотрудники правоохранительных органов. Коккониеми пожаловалась, что против нее настроили всех родственников и на четыре месяца заключили в психиатрической больнице.

В конце концов ей удалось доказать свою вменяемость, но она боится, что в любой момент могут прийти медики или полиция и отправить ее обратно в лечебное заведение.

«Из-за моей пророссийской точки зрения меня все время закидывают угрозами. Я прошу защиты у правительства России. Я и мой танзанийский муж хотим переехать в Санкт-Петербург и жить спокойно», – сообщила пострадавшая.

Активистка прибыла в Россию через Эстонию 3 августа. В настоящее время она находится в Санкт-Петербурге.

Ранее итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано заявил, что попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже.

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#олимпиада 2024
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