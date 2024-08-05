МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*

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МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*. Соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.
«Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ.Ранее объявили в розыск журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма. В феврале 2019 года в отношении нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению терактов и публичном оправдании терроризма. В 2020 суд назначил Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей. В сентябре прошлого года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских войск. Сейчас она проживает за границей.
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