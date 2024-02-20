Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене

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Мосгорсуд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Кондрацкому И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года», — прокомментировал приговор собеседник агентства.Кондрацкого также лишили воинского звания.
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