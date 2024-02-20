С Анны Асти через суд потребовали больше 600 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На российскую поп-певицу Анну Асти (Дзюба) подали в суд. Об этом сообщил телеграм-канал «Светский хроник».
Сообщается, что иск в суд направил ООО «Неформат» с требованием выплатить 612 тысяч рублей. Ответчиком по делу выступает «Яндекс» и музыкальный лейбл «Феникс», 50% которого владеет исполнительница.
Компания «Неформат» известна тем, что ей принадлежат права на клипы группы Тату «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Четыре года назад организация уже судилась с Перовым каналом за использование клипов Тату в ток-шоу «Пусть говорят» без разрешения.
Анна Дзюба долгое время была известна как украинская певица и вокалистка группы Artik&Asti, сегодня она выступает сольно и считается одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса.
Российский паспорт артистка получила в октябре 2023 года. Уже спустя два месяца имя певицы очернило участие в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Так, 27 декабря сообщалось, что новогоднее выступление Asti отменили. При этом в московском клубе Gipsy заявляли, что не знают об отмене выступления.
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Компания «Неформат» известна тем, что ей принадлежат права на клипы группы Тату «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Четыре года назад организация уже судилась с Перовым каналом за использование клипов Тату в ток-шоу «Пусть говорят» без разрешения.
Российский паспорт артистка получила в октябре 2023 года. Уже спустя два месяца имя певицы очернило участие в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Так, 27 декабря сообщалось, что новогоднее выступление Asti отменили. При этом в московском клубе Gipsy заявляли, что не знают об отмене выступления.
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Екатерина Шмакова