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Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-глава Кировской области Белых, осужденный на 8 лет за взятки, вышел на свободу
21 июня 2024, 08:45
Фото: iStock/Максим Блинов

Фото: iStock/Максим Блинов

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, освободился из тюрьмы из-за истечения срока давности совершённого преступления. Об этом сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.
«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — сказал адвокат.

Напомним, в 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство.



Белых свою вину не признавал до последнего В итоге его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 48,2 миллиона рублей.

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Загруженность подмосковных дорог утром 21 июня составила четыре балла
21 июня 2024, 09:44

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 июня, оценивается на четыре балла, при этом на одной федеральной трассе и семи шоссе есть сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при движении по направлению к Москве на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 904 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

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Зеленский пытается получить энергию Солнца
Из-за проблем с электроэнергией Зеленский ищет способы получить энергию Солнца
21 июня 2024, 06:44

Фото: istock/egal

В связи с катастрофической ситуацией, связанной с крупной потерей генерации электроэнергии на Украине, президент страны Владимир Зеленский задумался над получением солнечной энергии. Он заявил об этом в своём видеообращении.
Зеленский рассказал, что поручил правительству «немедленно» представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии.

«Чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – чёткий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», – сказал Зеленский.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что на Украине возникнет значительный дефицит электроэнергии. По его словам, на Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы энергетические компании не могут удовлетворить ежедневный спрос.

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В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США
Kaspersky: Запрет ПО в США приведёт к развитию киберпреступности
21 июня 2024, 05:12

Фото: istock / M Stock

Запрет на применение в Соединённых Штатах программного обеспечения (ПО) от «Лаборатории Касперского» спровоцирует рост киберпреступности. Заявление пресс-службы компании приводит РИА Новости.
В компании считают, что для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, на которое теперь наложили ограничения.

«Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в «Лаборатории Касперского».
Напомним, ранее в Министерстве торговли Штатов заявили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».

Указано, что с 20 июля американцам запрещено производить новые транзакции с российской айти-компанией, а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского».

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Приметы 21 июня: Не делайте этого на Федора Колодезника, чтобы горько не пожалеть
День Федора Колодезника: Что запрещено делать 21 июня
21 июня 2024, 03:30

Фото: istock / ukjent

21 июня православные вспоминают великомученика Феодора Стратилата, в народе — Федора Колодезника. В 2024 году праздник выпадает на пятницу 21 июня.
В материале «Радио 1» расскажем, какие традиции, запреты и приметы связаны с днем Федора Колодезника.

Федор Колодезник — история

Феодор Стратилат родился в конце III века в городе Евхаиты (территория современной Турции). Ребёнок рос одаренным и благочестивым, выделяясь на фоне ровесников великодушием, глубоким познанием христианских истин, красотой и красноречием.

Согласно преданию, вблизи его родного города поселился змей, который пожирал людей и животных. Феодор, никому не сообщив, сам отправился в гнездо монстра и с Божьей помощью одержал победу.

Подвиг Феодора быстро распространился среди народа. За отвагу его назначили военачальником или по-гречески — стратилатом в городе Гераклее.

В период правления царя Ликиния (307-324 годы) на христиан совершались гонения. Феодора было приказано поймать и заточить в темницу. Там его жестоко пытали, после чего казнили, распяв на кресте. Когда палачи пришли, чтобы снять тело, то узрели, что мученик стоит у места казни цел и невредим. Удивленные чудом, они уверовали в Христа и на месте приняли крещение.

Жители Гераклеи, любившие своего военачальника, были готовы поднять бунт, но святой не позволил им этого сделать. Стратилат сам явился к императору и принял смерть в феврале 319 года. Торжественное перенесение мощей великомученика Феодора Стратилата было совершено в тот же год.
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Традиции и обряды на Федора Колодезника

Считалось, что с Федора начинается период летних гроз, которых крестьяне боялись. В то время нужно было всю пустую посуду в доме перевернуть вверх дном, а полную закрестить, чтобы в ней спряталась нечисть, напуганная молниями. Для надёжности люди посыпали ладан на угли в печи или на раскаленную сковороду.

Также праздник в честь Колодезника считался самым благоприятным временем для рытья колодцев. Традиционно, с вечера на землю, где планировали выкопать колодец, клали сковороду дном вверх.
С утра люди проверяли, насколько она запотела. Если на ней было много капель, люди приступали к работе. Также удачное место для колодца определяли по раннему туману: утром народ следил, куда он ложится, и колодцы выкапывали там, где чаще всего образовывалась белая дымка.

Также на Федора Колодезного смывали с себя прегрешения водой: в колодец кидали монетку и молились, после чего набирали жидкость и умывались.

В целом считалось, что в этот день вода из колодцев наделалась целебными свойствами. Ее можно было пить и готовить с ней пищу, однако для купания её не использовали. Исключением становились только тяжелобольные. Для облегчения состояния, их купали в воде из семи разных колодцев.

В день Федора на Руси чтили мастеров колодезного дела. Им готовили различные угощения из овощей и оставшихся с холодов солений. Согласно поверью, выпечку не делали, так как считалось, что в этот день мучные изделия получатся невкусными.

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Федор Колодезник — что можно делать

Вода в этот день считается целебной и чтобы она вылечила болезни и защитила от них, необходимо искупаться или хотя бы умыться. Наши предки делали это водой из колодца или реки.

В праздник Колодезника также рекомендуется посетить баню. Пар помогает очистить не только тело, но и душу.

Еще Фёдоров день станет удачным для ремонта водопровода или чистки колодца. Стоит выделить время на уход за садом и уборку жилища.

21 июня готовились к летнему солнцестоянию. Люди верили, что встреча рассвета оздоровит и принесет и радость в жизнь. В этот день стоит носить яркую одежду: красного, золотого или желтого оттенков.
Фото: istock / Anderson Piza

Федор Колодезник — что нельзя делать

День Колодезника лучше посвятить день делам. Те, кто проведет его в безделье, столкнутся с невзгодами и бедностью в течение года. Отметим, что в этот день было строго запрещено шить. Люди считали, что иглы с нитками могут принести болезни всему семейству.

В Фёдоров день нельзя жаловаться на яркое солнце и показывать пальцем в небо, ведь от этого могут начаться проблемы со зрением.

Нужно избегать негативных мыслей, так как они могут сбыться. Также не стоит грустить, чтобы потом плохое настроение не сохранилось на долгое время.

Нельзя отказывать людям, которые нуждаются в помощи.

Считается, что в день Федора Колодезника нельзя готовить на сковороде. Согласно поверью, из-за её использования с голодом столкнуться может вся семья.

В Фёдоров день запрещено вредить природе: ломать ветки, вырвать листья, цветы, убивать насекомых. Согласно приметам, нанося вред природе, человек вредит себе.
Фото: istock / stevanovicigor

Были на день Федора Колодезника и другие запреты:
  • Не давать обещаний — выполнить их будет сложно;
  • Не нужно хвастаться, ведь так можно спугнуть удачу;
  • Нельзя дарить подарки незнакомцам или малознакомым людям, ведь можно передать им свою удачу. Поблагодарить за работу лучше деньгами;
  • Нельзя давать в долг и не заключать сделки, так как они будут неудачными;
  • Не нужно тратить воду без особой причины, это может обернуться проблемами с деньгами.

Приметы 21 июня

  • Если по утру выпало много росы, значит можно ждать богатого урожая. Обилие росы также обещает жаркое и сухое лето.
  • Птицы перестали петь — через три часа жди грозы.
  • Гроза в Фёдоров день — к плохому сенокосу.
  • Кричащие лебеди и собаки, пьющие много воды, предрекают дождь в этот день.
  • Если выпал град в Фёдоров день, то лето будет холодным и дождливым.

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Бастрыкин заявил о собранных СК доказательствах планов нацистов истребить советский народ
Бастрыкин: СК собрал доказательства планов нацистов истребить советский народ
21 июня 2024, 03:04

Фото:kremlim.ru

Третий Рейх хотел истребить советских граждан, и собранные российскими следователями доказательства это подтверждают. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Он рассказал, что в 1941 году в подмосковном Микулино немецкие оккупанты убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Их уморили голодом, довели до смерти от холода, отравили ядами и газом, а также расстреляли. Также Бастрыкин обратил внимание, что в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка Новгородской области нацисты и их пособники убили не менее 2,6 тысячи человек.

«Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий», – рассказал Бастрыкин.
Глава СК РФ добавил, что следователи опрашивали бывших узников концлагерей и родственников погибших, осматривали места захоронений.

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#следователи
#преступление
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В Госдуме разъяснили, как будет индексироваться пенсия
Депутат ГД Исаев: недополученная сумма пенсии не пропадёт при индексации
21 июня 2024, 02:47

Фото: istock / Stanislav Sablin

Депутат Госдумы Андрей Исаев разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. В своём Телеграм-канале он написал, что она будет осуществляться от максимально положенной суммы.
Исаев пояснил, что размер индексации будет начисляться от максимальной суммы, то есть по той, которая была бы положена, если бы пенсионер не был трудоустроен.

Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу, отметил Исаев.

«Она будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково», — уточнил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что с 2025 года пенсия будет индексироваться два раза: с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля на уровень роста зарплаты.

Ранее в Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсия
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Работающим пенсионерам не возместят выплаты за время приостановки индексации
ТАСС: работающие пенсионеры не получат выплату за приостановку индексаций
20 июня 2024, 23:18

Фото: istock / Oleg Elkov

Внесенный в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года не предусматривает компенсации за ее приостановку в 2016 году. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях», где указано, что работающие пенсионеры начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, не учитывая недополученные деньги.

Действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Таким образом, работающим пенсионерам не возместят выплаты, которые они недополучили за этот период.

До этого спикер ГД Вячеслав Володин завил, что депутаты начнут рассматривать законопроект на следующей неделе, и напомнил, что данная поправка была подготовлена думской фракцией «Единой России».

Ранее в Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#депутаты
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#пенсии
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Около 350 работодателей соберёт в Подмосковье Всероссийская ярмарка трудоустройства
20 июня 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Минсоциразвития МО

На 19 площадках Подмосковья 25-28 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Ярмарка трудоустройства – отличная возможность для нескольких тысяч жителей региона познакомиться с тенденциями рынка труда, узнать о социальной поддержке в сфере занятости. Так, участники спецоперации, предпенсионеры или мамы в декрете смогут узнать о программах переобучения. Сотрудники Центра занятости помогут подать заявку по выбранному направлению», – пояснили в ведомстве.
По данным Минсоцразвития, в этом году запланировано пять основных и 14 дополнительных площадок в разных частях региона. Пройдёт и онлайн-ярмарка трудоустройства.
«Ожидаем около 350 работодателей, которые представят более 5 тыс. вакансий. Гости мероприятия примут участие в мастер-классах, тренингах, круглых столах и лекциях», – добавили в Центре занятости населения Подмосковья.
Всю информацию о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно найти на сайте.

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Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба
20 июня 2024, 22:53

Фото: IStock/Goldfinch4ever

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что после принятия сенатом страны поправок к закону «О торжествах и церемониях», запрещающий ношение «чуждой» для культуры Таджикистана одежды, Рахмон его подписал.

Помимо этого, законом предусмотрен запрет на «идгардак». Проект был внесен президентом в парламент. Его приняли депутаты нижней палаты, а сенаторы утвердили. За несоблюдение предусмотрен штраф.

Ранее глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены.

Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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