Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, освободился из тюрьмы из-за истечения срока давности совершённого преступления. Об этом сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.
«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — сказал адвокат.
Напомним, в 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство.
Белых свою вину не признавал до последнего В итоге его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 48,2 миллиона рублей.
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Элина Позднякова