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В Москве за взятки осудят высокопоставленных генералов МВД Петербурга

«Ъ»: группу бывших генералов из полиции Петербурга судят за взятки
21 июня 2024, 06:21
Фото: istock / Elena Horrmann

Фото: istock / Elena Horrmann

Группу отстраненных от службы генералов из руководства полиции по Санкт-Петербургу судят за взятки в размере десятков миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы Басманного суда Москвы.
Экс-помощника главы МВД, начальника петербургского главка министерства Сергея Умнова и троих его подчиненных на высоких должностях обвиняют в получении взяток в размере 64,6 млн рублей.

Вместе с бывшими правоохранителями на скамье подсудимых оказались также бизнесмены, которые утверждают, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Бизнесмены говорят, что так якобы вносили лепту в борьбу с преступностью.



В свою очередь, следствие уверено, что гендиректора и владельцы фирм за взятки получали возможность арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД. Там им давали «эксклюзивное» право на проведение платных автотехнических экспертиз.

Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Арестован глава WorldSkills Russia: Роберта Уразова подозревают в мошенничестве
ТАСС: Арестовали главу и руководителя аппарата WorldSkills Russia
21 июня 2024, 06:36

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.
«Ходатайство об аресте Уразова также поступило в суд», — сказали изданию в суде.
Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство России, но в государстве продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», который бил создан в 2020 году.

Роберт Уразов возглавил WorldSkills Russia в 2014 году. Ранее он занимал должность помощника министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенничество
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В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с КНР районах
ФСБ: В Приморье задержан мужчина, призывавший к захвату власти на границе с КНР
21 июня 2024, 05:31

Фото: istock / irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, призывавшего к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, граничащих с Китаем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
По данным ведомства, россиянина задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Гражданин публично обращался к жителям приграничных гордов и сёл с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.

Ранее СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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В Краснодарском крае прозвучал десяток взрывов
Shot: Более десяти взрывов прогремело в Краснодарском крае
21 июня 2024, 02:29

Фото: istock / aapsky

Более десяти раз в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае были слышны звуки взрывов. Как сообщает Телеграм-канал Shot, о взрывах также сообщают жители Ейска.
По предварительным данным, сейчас ПВО отражает массированную атаку БПЛА, уже успешно ликвидировано несколько воздушных целей.

Как сообщили изданию местные жители, первые взрывы в Афипском прогремели около 1:40 ночи, до этого был слышен характерный звук пролёта беспилотника. После серии громких хлопков начался пожар в районе местной ТЭЦ. Сведений о пострадавших нет.

Также отметим, что официальной информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пво
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Скончался актёр Дональд Сазерленд, известный по фильму «Голодные игры»
20 июня 2024, 23:53

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Канадский актер Дональд Сазерленд скончалась в возрасте 88 лет.
«С тяжелым сердцем я хочу сообщить вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер», — написал сын актера Кифер в Х (ранее Twitter).
Как сообщает портал Deadline, актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд стал популярен благодаря работе в кинофильме «Военно-полевой госпиталь», вышедшей в 1970 году. Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».

В 2018 году Сазерленд получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Ранее стало известно, что Актер Леонид Гусаров погиб в ходе спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Спасатели нашли тело утонувшей в Черном море девушки
Найдено тело девушки, которую унесло в Черное море
20 июня 2024, 23:40

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Сотрудники МЧС обнаружили тело девушки, которую унесло во время шторма в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», – сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 20-летняя девушка вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но выйти в итоге смог только парень.



Такое же происшествие случилось несколько дней назад в Одессе. Там девушку, которая служила в полиции, прямо во время фотосессии смыло в море во время шторма. Её тело нашли через несколько дней.

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Стало известно о новой жертве урагана в Москве

Убитые люди и перевернутые машины: последствия смерча и урагана в Москве и области, число жертв, видео
#мчс
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#смерть
#чёрное море
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Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
20 июня 2024, 23:31

Фото: istock / NetPix

В ходе выполнения боевых задач на СВО погиб актер Леонид Гусаров. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский Московской области в социальных сетях.
«В августе 2023 года Леонид Гусаров убыл на СВО. При осуществлении боевых задач он героически погиб», – сказано в сообщении.
Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет в пятницу, 21 июня, в 10:00 в Пантелеимоновском храме Преображения Господня.

Леонид Гусаров родом из Ангарска, окончил Иркутское театральное училище. В разные годы трудился в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году Гусаров переехал в подмосковный Жуковский. Там начал сотрудничество с театром «Стрела», а также устроился в Детскую школу искусств № 1.

19 июня стало известно, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев скончался от рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Стало известно о новой жертве урагана в Москве
Депздрав: два человека погибли из-за урагана «Эдгар» в Москве
20 июня 2024, 21:34

Фото: IStock/BrianAJackson

В Москве выявили вторую жертву урагана «Эдгар». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Второй погибший — мужчина, упавший со строительных лесов в центре города, уточнил источник агентства.

Пресс-служба столичного Департамента здравоохранения подтвердила информацию о смертельном падении мужчины.

Ранее другой житель Москвы погиб из-за упавшего на него дерева. Инцидент произошел на Ивановской улице, рядом с парком Дубки. Пострадавшего не удалось спасти.

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В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов
20 июня 2024, 19:38

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области из-за непогоды на дороги упало более 380 деревьев и 11 столбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Продолжаем ликвидировать последствия стихии. В работах задействовали 950 человек и 450 единиц спецтехники. Для оперативности дополнительно привлекли сотрудников коммерческих предприятий», – говорится в сообщении.
В министерстве призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на улицах, не парковать автомобили и не стоять возле деревьев и шатких конструкций.

Как ранее сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, в Московской области из-за непогоды пострадал один человек, погибших нет.

Днём в четверг в столице и Подмосковье прошли ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, из нескольких районов поступали сообщения об образовании смерчей.

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В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона
20 июня 2024, 19:08

Фото: iStock/Zolnierek

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Об этом пишет «Газета.Ru».
Уточняется, что суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы. Согласно информации источника, злоумышленник, гуляя по Екатеринбургу в состоянии алкогольного опьянения, заметил мужчину, лежавшего на скамейке, и напал на него. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали с разрывом селезенки, переломами ребер и травмами мягких тканей, врачи не смогли его спасти. Позже стало известно, что погибший является военным, приехавшим из зоны проведения спецоперации на похороны брата.

Примечательно, что в момент нападения жертва также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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