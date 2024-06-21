В Москве за взятки осудят высокопоставленных генералов МВД Петербурга

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Группу отстраненных от службы генералов из руководства полиции по Санкт-Петербургу судят за взятки в размере десятков миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы Басманного суда Москвы.
Экс-помощника главы МВД, начальника петербургского главка министерства Сергея Умнова и троих его подчиненных на высоких должностях обвиняют в получении взяток в размере 64,6 млн рублей.
Вместе с бывшими правоохранителями на скамье подсудимых оказались также бизнесмены, которые утверждают, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Бизнесмены говорят, что так якобы вносили лепту в борьбу с преступностью.
В свою очередь, следствие уверено, что гендиректора и владельцы фирм за взятки получали возможность арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД. Там им давали «эксклюзивное» право на проведение платных автотехнических экспертиз.
Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Вместе с бывшими правоохранителями на скамье подсудимых оказались также бизнесмены, которые утверждают, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Бизнесмены говорят, что так якобы вносили лепту в борьбу с преступностью.
В свою очередь, следствие уверено, что гендиректора и владельцы фирм за взятки получали возможность арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД. Там им давали «эксклюзивное» право на проведение платных автотехнических экспертиз.
Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак