Экс-губернатор Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса в СК РФ

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Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в СК РФ, после которого ему стало плохо и его отвезли в кардиоцентр, пишет Mash.
По данным издания, следствие выявило связь между Смирновым и ранее задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.
Оказалось, что они познакомились в Москве, когда Смирнов еще занимал должность первого заместителя гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Лукин тогда был замначальника Мосжилинспекции.
Впоследствии оба оказались в Курской области. Смирнов был куратором по строительству защитных сооружений, а после стал губернатором региона.
Уточняется, что решение по Смирнову будет приниматься исходя из показаний Лукина.
Издание утверждает, что на защитные сооружения в Курской области было выделено 15 миллионов рублей. Большую часть средств получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.
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Оказалось, что они познакомились в Москве, когда Смирнов еще занимал должность первого заместителя гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Лукин тогда был замначальника Мосжилинспекции.
Впоследствии оба оказались в Курской области. Смирнов был куратором по строительству защитных сооружений, а после стал губернатором региона.
Уточняется, что решение по Смирнову будет приниматься исходя из показаний Лукина.
Издание утверждает, что на защитные сооружения в Курской области было выделено 15 миллионов рублей. Большую часть средств получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.
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Элина Позднякова