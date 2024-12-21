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Главная / Новости / Происшествия/ В Курске задержан ответственный за оборону области: часы за $100 тыс и ущерб на 173 млн, что известно о Владимире Лукине

В Курске задержан ответственный за оборону области: часы за $100 тыс и ущерб на 173 млн, что известно о Владимире Лукине

Владимир Лукин, Роман Старовойт, Павел Кипарисов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Владимир Лукин, Роман Старовойт, Павел Кипарисов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне СВО.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ на его заместителя Игоря Грабина. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Владимир Лукин: ​чем известен




Владимир Лукин (Фото: kursk.in/corporation)

Карьера Владимира Лукина началась в Москве. С 2001 по 2016 годы Лукин работал на различных должностях государственной службы, в том числе исполнял обязанности заместителя директора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», начальника инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу Москвы и руководителя Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства.

В 2018 году он занял пост советника губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, а затем стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

11 октября 2021 года Владимир Лукин был назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Курской области». Корпорация выступает в роли единого оператора, занимающегося взаимодействием с инвесторами и развитием инвестиционной инфраструктуры. В функции компании Лукина входил контроль за всеми капиталоемкими проектами развития региона, в том числе строительство оборонительных сооружений.

Долгая работа в Москве позволила Лукину завести влиятельных покровителей и быстро продвигаться по карьерной лестнице. По информации издания «Утроnews», на многие поступки Лукина закрывали глаза, так как он является частью ЖКХ-клана Москвы и входит в обширную сеть кадров, связанных с управлением регионами.

Строительство оборонных сооружений


Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В 2023 году АО «Корпорация развития Курской области» получила шесть контрактов гособоронзаказа на строительство фортификационных сооружений для СВО. Сумма контрактов превышала 3,2 млрд рублей. Корпорация, со штатной численностью примерно 20 сотрудников и отсутствием компетенций в строительстве оборонительных сооружений, заключала договоры субподряда на возведение и техническое прикрытие опорных пунктов на территории Курской области. Часть денежных средств оставалась в корпорации и впоследствии делилась между фигурантами уголовного дела.

В сентябре 2024 года подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ по договору и управление капстроительства региона потребовало взыскать с корпорации 2,1 миллиарда рублей. Лукину удалось договориться с управлением капстроительства региона, выйдя на мировое соглашение, после чего делом заинтересовалась прокуратура региона.

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Задержание Игоря Грабина


Фото: iStock/Vitaly Faritovich

9 декабря за необоснованное расходование бюджетных денег был взят под стражу заместитель главы «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он занимался управлением и распоряжением имуществом и финансами.

По версии следствия, Лукин давал Грабину устные распоряжения в части незаконных манипуляций с финансами, что повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей.

20 декабря сотрудники правоохранительных органов арестовали генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. При обыске дома директора корпорации были найдены денежные средства в размере 2 млн рублей и коллекция часов стоимостью более 10 млн рублей. МВД планирует подать ходатайство о заключении Лукина под стражу до окончания следственных мероприятий.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Владимира Лукина и Игоря Грабина продолжается, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.


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МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани
МЧС: предстоит очистить от мазута 54 километра берега Черного моря на Кубани
21 декабря 2024, 13:18

Фото: iStock/dehooks

Протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута, составляет 54 км. Об этом сообщило МЧС России.
Утверждается, что в Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии, а в Темрюкском районе — 10 км. В субботу, 20 декабря, в Краснодарском крае были найдены повторные выбросы мазута и загрязнение берега.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива в воскресенье, 15 декабря. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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Глава Татарстана Минниханов приехал к месту пожара в Казани после атаки БПЛА
21 декабря 2024, 10:25

Рустам Минниханов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту атаки дронов на жилые дома в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что штаб докладывает Минниханову оперативную информацию о произошедшем. По данным мэрии города, после атаки БПЛА пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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#жк
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В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников
21 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Об этом проинформировала Росавиация в Telegram-канале.
Отмечается, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. По данным ведомства, все сотрудники воздушной гавани принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
#аэропорт
#пожар
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#дрон
#бпла
#жилой дом
#пожары
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В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
21 декабря 2024, 09:30

Фото: iStock/grafoto

В Казани в результате атаки дронов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Об этом сообщила мэрия.
Оперативные службы работают на месте произошедшего. В мэрии добавили, что всем оказывается необходимая помощь.

Уточняется, что эвакуированных жителей разместят и обеспечат питанием.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА.

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SHOT: Очевидцы сообщили о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани
21 декабря 2024, 09:22

Фото: iStock/Oselote

Очевидцы сообщают о прилете БПЛА в еще один ЖК в Казани. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в жилом комплексе «Манхэттен», предварительно, задета верхушка здания. По данным канала, 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке дронов.




Момент попадания дрона публикует Telegram-канал Mash. Жильцов эвакуируют. Информация о пострадавших уточняется.

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#дом
#дрон
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#информация
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Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани
SHOT: Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани
21 декабря 2024, 09:03

Фото: iStock/aapsky

Второй дрон атаковал жилой дом в Казани, когда из него эвакуировали людей, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, повреждены квартиры на 15 этажах. Очевидцы также сообщают о третьем взрыве.




Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, а затем взрыв.

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В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды
SHOT: в ночном клубе в Ленске после взрыва петарды произошел серьезный пожар
21 декабря 2024, 08:58

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в Ленске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время вечеринки, на которой были не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок.

Уточняется, что сначала никто из посетителей клуба не обратил на пожар никакого внимания. Люди продолжили веселиться, однако вскоре сотрудники заведения решили вывести гостей на улицу. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар
Baza: дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани, начался пожар
21 декабря 2024, 08:52

Фото: iStock/Naypong

Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в жилом комплексе премиум-класса «Лазурные небеса» в Советском районе города. Попадание БПЛА вызвало пожар, на верхних этажах многоэтажки есть дым.




На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

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#пожар
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#мужчина
#казань
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Автомобиль въехал в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, пострадала почти сотня людей: подробности о теракте
21 декабря 2024, 08:00

Фото: iStock/Alex_Schmidt

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция подозревает, что это был целенаправленный теракт. Водителя задержали и допрашивают. О подробностях происшествия расскажет «Радио 1».

Подробности инцидента в Магдебурге: сколько пострадавших?

Автомобиль направили в так называемую сказочную часть рождественского рынка, где находилось много семей с детьми.

Посетители и продавцы были эвакуированы. Центр города оцепили, полиция стала проверять территорию на наличие взрывчатки. На месте происшествия работают спасательные службы, задействованы вертолёты, а пострадавших доставляют в больницы Магдебурга и близлежащих городов.

Точные данные о погибших остаются противоречивыми. Газета Bild сообщила о 11 жертвах, включая ребёнка.


Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Информация о пострадавших также долгое время была неточной, но к утру 21 декабря на сайте администрации города появились следующие официально установленные детали: травмы при теракте получили 68 человек, из них 15 пострадало серьезно и 37 получили травмы средней степени тяжести.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Первые пациенты уже поступили в Университетскую клинику Магдебурга, где им оказывают помощь.

Кто обвиняется в преступлении

Как сообщили немецкие СМИ, задержанным оказался уроженец Саудовской Аравии по имени Талеб А., 1974 года рождения. Он прибыл в Германию в 2006 году и в 2016 году получил статус беженца.

Подозреваемый арендовал автомобиль (BMW), использованный в наезде, однако, по последним данным из ФРГ, в машине не нашли взрывчатки. Водитель ранее не попадал в поле зрения как исламист и, вероятно, действовал в одиночку.


В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге

Однако отмечается, что Талеб А. часто делал антиисламские высказывания в соцсетях. Иногда он сильно критиковал решения властей ФРГ.

«Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы её получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьём их, умрём или отправимся в тюрьму с гордостью», — приводит ​telegram-канал SHOT одну из ​цитат ​террориста.

Реакция властей на теракт

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф выступил на месте трагедии, подтвердив гибель двух человек. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим и их близким, а также объявил, что посетит Магдебург 21 декабря.

Фото: iStock/picturesd

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также выразила поддержку семьям погибших.

Посольство России в Германии сообщает, что среди пострадавших россиян не выявлено. Диппредставительство открыло горячую линию для граждан РФ.

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