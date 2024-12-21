В Курске задержан ответственный за оборону области: часы за $100 тыс и ущерб на 173 млн, что известно о Владимире Лукине

Владимир Лукин, Роман Старовойт, Павел Кипарисов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне СВО.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ на его заместителя Игоря Грабина. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Владимир Лукин: чем известен
Владимир Лукин (Фото: kursk.in/corporation)
Карьера Владимира Лукина началась в Москве. С 2001 по 2016 годы Лукин работал на различных должностях государственной службы, в том числе исполнял обязанности заместителя директора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», начальника инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу Москвы и руководителя Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства.
В 2018 году он занял пост советника губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, а затем стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
11 октября 2021 года Владимир Лукин был назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Курской области». Корпорация выступает в роли единого оператора, занимающегося взаимодействием с инвесторами и развитием инвестиционной инфраструктуры. В функции компании Лукина входил контроль за всеми капиталоемкими проектами развития региона, в том числе строительство оборонительных сооружений.
Долгая работа в Москве позволила Лукину завести влиятельных покровителей и быстро продвигаться по карьерной лестнице. По информации издания «Утроnews», на многие поступки Лукина закрывали глаза, так как он является частью ЖКХ-клана Москвы и входит в обширную сеть кадров, связанных с управлением регионами.
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В 2023 году АО «Корпорация развития Курской области» получила шесть контрактов гособоронзаказа на строительство фортификационных сооружений для СВО. Сумма контрактов превышала 3,2 млрд рублей. Корпорация, со штатной численностью примерно 20 сотрудников и отсутствием компетенций в строительстве оборонительных сооружений, заключала договоры субподряда на возведение и техническое прикрытие опорных пунктов на территории Курской области. Часть денежных средств оставалась в корпорации и впоследствии делилась между фигурантами уголовного дела.
В сентябре 2024 года подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ по договору и управление капстроительства региона потребовало взыскать с корпорации 2,1 миллиарда рублей. Лукину удалось договориться с управлением капстроительства региона, выйдя на мировое соглашение, после чего делом заинтересовалась прокуратура региона.
Фото: iStock/Vitaly Faritovich
9 декабря за необоснованное расходование бюджетных денег был взят под стражу заместитель главы «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он занимался управлением и распоряжением имуществом и финансами.
По версии следствия, Лукин давал Грабину устные распоряжения в части незаконных манипуляций с финансами, что повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей.
20 декабря сотрудники правоохранительных органов арестовали генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. При обыске дома директора корпорации были найдены денежные средства в размере 2 млн рублей и коллекция часов стоимостью более 10 млн рублей. МВД планирует подать ходатайство о заключении Лукина под стражу до окончания следственных мероприятий.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Владимира Лукина и Игоря Грабина продолжается, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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Владимир Лукин: чем известен
Владимир Лукин (Фото: kursk.in/corporation)
Карьера Владимира Лукина началась в Москве. С 2001 по 2016 годы Лукин работал на различных должностях государственной службы, в том числе исполнял обязанности заместителя директора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», начальника инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу Москвы и руководителя Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства.
В 2018 году он занял пост советника губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, а затем стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
11 октября 2021 года Владимир Лукин был назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Курской области». Корпорация выступает в роли единого оператора, занимающегося взаимодействием с инвесторами и развитием инвестиционной инфраструктуры. В функции компании Лукина входил контроль за всеми капиталоемкими проектами развития региона, в том числе строительство оборонительных сооружений.
Долгая работа в Москве позволила Лукину завести влиятельных покровителей и быстро продвигаться по карьерной лестнице. По информации издания «Утроnews», на многие поступки Лукина закрывали глаза, так как он является частью ЖКХ-клана Москвы и входит в обширную сеть кадров, связанных с управлением регионами.
Строительство оборонных сооружений
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В 2023 году АО «Корпорация развития Курской области» получила шесть контрактов гособоронзаказа на строительство фортификационных сооружений для СВО. Сумма контрактов превышала 3,2 млрд рублей. Корпорация, со штатной численностью примерно 20 сотрудников и отсутствием компетенций в строительстве оборонительных сооружений, заключала договоры субподряда на возведение и техническое прикрытие опорных пунктов на территории Курской области. Часть денежных средств оставалась в корпорации и впоследствии делилась между фигурантами уголовного дела.
В сентябре 2024 года подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ по договору и управление капстроительства региона потребовало взыскать с корпорации 2,1 миллиарда рублей. Лукину удалось договориться с управлением капстроительства региона, выйдя на мировое соглашение, после чего делом заинтересовалась прокуратура региона.
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Задержание Игоря Грабина
Фото: iStock/Vitaly Faritovich
9 декабря за необоснованное расходование бюджетных денег был взят под стражу заместитель главы «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он занимался управлением и распоряжением имуществом и финансами.
По версии следствия, Лукин давал Грабину устные распоряжения в части незаконных манипуляций с финансами, что повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей.
20 декабря сотрудники правоохранительных органов арестовали генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. При обыске дома директора корпорации были найдены денежные средства в размере 2 млн рублей и коллекция часов стоимостью более 10 млн рублей. МВД планирует подать ходатайство о заключении Лукина под стражу до окончания следственных мероприятий.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Владимира Лукина и Игоря Грабина продолжается, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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Елена Генералова