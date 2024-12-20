У топ-менелдера Лукина нашли при обыске коллекцию часов и миллионы

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Правоохранители провел обыски в квартире загородном доме генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Ранее он был задержан за махинации при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах.
Во время обыска полицейские нашли около 1,7 миллиона рублей наличными и коллекцию часов премиум-класса стоимостью более 100 тысяч долларов. Об этом ТАСС рассказали представители силовых структур. Собеседник агентства сообщил, что в коллекции были часы таких известных брендов, как Rado, Vacheron Constantin, Breguet, IWC. Следователям предстоит установить законность происхождения часов элитных марок и денежных средств.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали Лукина накануне, 19 декабря. Ранее по этому же делу был арестован бывший заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин. Следователи считают, что в 2023 году он заключил договор оплатил строительство укреплений подрядной организации, хотя работы ранее уже был выполнены другой компанией. В результате бюджету был нанесён ущерб в сумме 173,2 миллиона рублей.
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Александр Бойцов