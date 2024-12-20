Супруга задержанного Лукина по делу о фортификациях заявила о его невиновности

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Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан правоохранительными органами по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его супруга заявила, что её мужа подставили. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, Лукин был задержан в Курске. Ему инкриминируется нарушение статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся превышения должностных полномочий. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проводить необходимые следственные действия.
Ранее сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам организовать взрыв на предприятии, производящем военную продукцию. Подозреваемый действовал из идеологических соображений и вступил в контакт с иностранным агентом, угрожая безопасности России. В результате задержания возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.
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«Убеждена, что его подставили», — сказала Юлия Лукина.
Ранее сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам организовать взрыв на предприятии, производящем военную продукцию. Подозреваемый действовал из идеологических соображений и вступил в контакт с иностранным агентом, угрожая безопасности России. В результате задержания возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.
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Дарья Осипова