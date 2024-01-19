Суд в Барнауле приговорил бывшего прокурора Фалилеева к 9 годам колонии

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Суд вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву по уголовному делу о взяточничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Фалилеева Антонину Бартеневу.
Фалилеева задержали в феврале 2022 года. Бывшего прокурора обвинили в получении взятки в особо крупном размере за покровительство местного бизнесмена. Однако, свою вину Фалилеев не признал.
По словам адвоката Фалилеева, суд обвинил его в получении взятки в десять миллионов рублей, однако, собрать доказательства по восьми из них не смог.
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По словам адвоката Фалилеева, суд обвинил его в получении взятки в десять миллионов рублей, однако, собрать доказательства по восьми из них не смог.
«Девять лет строгого режима с лишением классного чина и штрафом в двукратном размере – более 5 миллионов рублей. Будем обжаловать, учитывая, что Владимир Александрович вину не признавал и не признает», — рассказала собеседница агентства.
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Евгения Парфентьева