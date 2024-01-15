Суд вынес приговор главе Института госслужбы и управления РАНХиГС Барцицу

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Суд в Москве вынес приговор директору Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорю Барцицу, об этом сообщает «ТАСС».
15 января Таганский суд Москвы признал главу Института виновным в растрате и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бариц также обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
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