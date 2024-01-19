Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали за взятку

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«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта», — цитирует РИА Новости своего собеседника.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Других подробностей не приводится.
Ранее также Центральный районный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллионов рублей.
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