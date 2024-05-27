Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова могут освободить из СИЗО

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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова привезли в 235-й гарнизонный военный суд, где в понедельник, 27 мая, будет рассмотрено ходатайство о смягчении меры пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об освобождении Попова из СИЗО и переводе под домашний арест. Генерал находится в зале без наручников. Суд принял решение провести заседание в закрытом режиме. Прессу вывели из помещения.
Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.
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Элина Позднякова