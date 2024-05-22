Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова

Фото: Минобороны РФ
Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Об этом пишет NEWS.ru.
В 2023 году Попова отстранили от должности командующего 58-й армией российских войск. По данным следствия, во время пребывания на посту он продал порядка 2 тысяч тонн металлоизделий, предназначенных для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной).
Тимошенко отметил, что для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо полторы сотни грузовиков и достаточно много людей, и эту аферу нельзя провернуть незаметно.
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Тимошенко отметил, что для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо полторы сотни грузовиков и достаточно много людей, и эту аферу нельзя провернуть незаметно.
«Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо», — отметил собеседник издания.Об аресте генерал-майора Попова стало известно 21 мая. Он подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне спецоперации, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей. Вместе с ним по делу проходит предприниматель из Краснодарского края, помогавший генерал-майору реализовывать металл.
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Алина Юрчак