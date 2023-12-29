Экс-министр труда Калашников призвал сократить премиальную часть зарплат учителей

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В России необходимо разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, отметив, что необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.
Для решения проблемы экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников предложил сократить премиальную часть зарплат учителей и увеличить окладовую.
Экономист также призвал разграничить образовательную и воспитательную обязанности преподавателей. По его мнению, воспитанием в школах должны заниматься отдельные люди.
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«Надтарифная часть, где все доплаты, выплаты за совместительство, за классное руководство составляют иногда в 10 раз больше, чем сам тариф. И учителя попали в этот капкан. Это опасно тем, что размер надтарифа зависит от руководителя: хочу – дам, не хочу – не дам, очень удобно управлять таким коллективом. Люди становятся подневольными», — сказал Калашников в эфире «Радио 1».
«Нужно чётко развести образовательную и воспитательную функцию. Ведь школа не только образовывает, но и воспитывает. А в любых структурах, которые ставят перед собой эту задачу, есть специальный человек, который организует воспитательный процесс. Наши великие организаторы образования не понимают, что обучение – это массовый процесс, который ориентирован на всех, а воспитание – индивидуальный. Нельзя из-под палки воспитывать каждого. А у нас сегодня эти функции у преподавателя перемешаны. За эти дополнительные функции надо доплачивать», — сказал он.Читайте также:
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