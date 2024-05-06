Радио1
Главная / Новости / Общество/ Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск

Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск

06 мая 2024, 03:36
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

Бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець объявлен в розыск по уголовному делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
«Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.

По какой статье разыскивается бывший глава ведомства, в министерстве не уточнили.



Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

Читайте также:

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*

МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
#мвд
#президент
#украина
Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым
06 мая 2024, 03:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семи сослуживцев, передает «Коммерсантъ».
По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Сначала Лобовиков отмечал китайский Новый год со своими сослуживцами. Затем сержант решил проверить караулы и оказался недоволен.

Тогда он позвал одного из солдат и попросил его вынуть чеку из гранаты и положить ее на место. Подчиненный сказал, что не знает, как это сделать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали солдаты из соседнего подразделения.

В комнате было найдено несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатами. В результате семь человек погибли и десять получили ранения.

Лобовиков был задержан. Ему было предъявлено обвинение по двум и более статьям: убийство, причинение легкого и среднего вреда здоровью и незаконное хранение взрывчатых веществ.

На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Он заявил, что действия сержанта привели к ущербу в 7 миллионов рублей.

Ранее военный суд Магнитогорского гарнизона отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана Чеченской войны Алексея Худякова.

Читайте также:

Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест

Суд изъял у структуры Потанина более 85 гектаров земли в Подмосковье

Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
#суд
#армия
#погибший
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*
06 мая 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министерство внутренних дел России объявило бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* в федеральный розыск по уголовному делу. Передает информационное агентство ТАСС на основе данных ведомства.
По какой статье разыскивается Аваков, не сообщается.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил, что Россия объявила в розыск президента Владимира Зеленского. По словам экс-парламентария, это связано с окончанием полномочий Зеленского.

Читайте также:

МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко

* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
#мвд
#украина
#верховная рада
#мид
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для знакомств
06 мая 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Депутат Госдумы Виталий Миронов предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел, в котором граждане смогут безопасно и удобно найти себе партнера, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в последние годы иностранные службы знакомств ушли с российского цифрового рынка из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако депутат Миронов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска серьезных отношений по-прежнему актуальна в России.

Депутат отметил, что существующие приложения зачастую направлены на удовлетворение краткосрочных сексуальных желаний, а не на поиск долгосрочных отношений. Он предложил создавать безопасные приложения для знакомств с проверенной репутацией.

Ранее эксперт дейтинг-сервиса Mamba посоветовал россиянам следить за грамотностью сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.

Читайте также:

«Госуслуги» получат платформу для «единого окна» банков и магазинов

Стало известно, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

Названа новая мошенническая схема на «Госуслугах»
#госуслуги
#отношения
#виталий милонов
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест
06 мая 2024, 00:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Защита замминистра обороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Соответствующее ходатайство направлено в Мосгорсуд, который будет рассматривать апелляцию на решение об аресте подозреваемого 8 мая по делу о взятке в 1 миллиард 185 миллионов рублей, передает «Ъ».
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Сам замминистра обороны Иванов не стал настаивать на явке в суд и решил присутствовать на заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

Читайте также:

Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны

Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домом Иванова

Дом в 1 500 «квадратов» обнаружили у обвиняемого во взятках замминистра обороны
#тимур иванов
#минобороны рф
#суд
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
РВ: подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
06 мая 2024, 00:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Подозреваемых в убийстве солдата-добровольца Рассела Бентли, известного по позывному Техас, взяты под стражу и дают признательные показания, передает Telegram-канал «Русская весна» со ссылкой на адвоката вдовы убитого.
Многие подробности не разглашаются, поскольку расследование ведется в тайне. Известно, что гибель американца расследуют следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», – рассказал адвокат.

О смерти Техаса стало известно в конце апреля. 12 апреля МВД ДНР сообщило, что Рассел Бентли пропал в Донецке. Министерство попросило всех, кто знает, где он находится, обратиться в милицию. Гражданин США также был объявлен в розыск.

Читайте также:

Генерал НАТО назвал условия, при которых Киев перестанет получать помощь Запада

Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти

В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске
#нато
#днр
#мвд
#ск рф
#следственный комитет
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предрекли взрыв на территории Финляндии
Коц: Финляндию ждет взрыв, если будет построен завод по производству тротила
05 мая 2024, 23:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Российский военный корреспондент Александр Коц предрек, что запланированное Финляндией строительство завода по производству тротила на ее территории станет привлекательной военной целью. В своем Telegram-канале Коц заявил, что если эта идея воплотится в жизнь, Финляндия не сможет защититься от взрыва, видимого из космоса.
Так военный корреспондент отреагировал на статью в финской газете Yle, в которой министр обороны страны заявил, что строительство нового завода необходимо из-за нехватки взрывчатки в Европе, а срочность обусловлена российской специальной военной операцией (СВО). Единственный в ЕС завод по производству тротила работает в Польше, но, по его словам, он не справляется с растущим спросом.

«Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"», – предупредил Коц.

Военный корреспондент считает, что в случае эскалации ситуации предприятие станет одним из главных объектов, по которому удар будет нанесен не один, а множество раз.

«А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью», – заключил он.

Ранее глава вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что в настоящее время Москва «слишком занята» украинским конфликтом, чтобы думать о нападении на альянс.

Читайте также:

Финляндия запланировала построить завод по производству тротила

Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива

В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией
#финляндия
#россия
#завод
#производство
#взрыв
#военкор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Муж Елены Блиновской Алексей лишился нескольких компаний
05 мая 2024, 18:36

Фото: istockphoto/jinga80

Компанию по добыче руды ООО «Нембус», принадлежащую супругу блогера и бизнесвумен Елены Блиновской Алексею, исключают из списка ЕГРЮЛ. Информация об этом появилась в базе данных СПАРК.
В процессе ликвидации находится также компания ООО «Океан молодости», специализирующаяся на торговле фармацевтической продукции, сообщает «Рен ТВ». Убыток этой фирмы за три года работы составил 64 миллиона 800 тысяч рублей.

Компания «Подари мечту», в которой Алексею Блиновскому принадлежит половина активов, задолжала государству 2,41 миллиона рублей. На карточке фирмы указано, что один из её совладельцев прошёл процедуру банкротства. Таким образом, Алексей Блиновский теряет принадлежащие ему компании одну за другой.

Читайте также:

SHOT: Муж Блиновской ушёл на СВО

Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД

Уехавший в зону спецоперации муж Блиновской намерен приезжать в Москву
#компании
#банкротство
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парке «Патриот» прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе
05 мая 2024, 18:16

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В подмосковном парке «Патриот» впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Участники соревнования боролись за Кубок Губернатора Московской области.

«В них приняли участие 32 команды из таких ведомств, как Министерство обороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, ФСИН, а также гражданские коллективы. Они приехали из самых разных уголков нашей страны: Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Дагестана. В каждой команде — по 4 человека. Стрельба велась из снайперский винтовок, пулеметов, карабинов, пистолетов», — рассказали в пресс-службе Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Соревнования проходили с 1 по 5 мая, а уже сегодня состоялись финальные стрельбы, по итогам которых были названы имена победителей.

«Мне было очень приятно наблюдать за соревнованиями, где все происходит через преодоление, мастерство, самоотдачу. Большая честь здесь присутствовать. Только вперёд! И Победы всем нам», — сказал вручавший награды участникам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Лучшими в военном и гражданском зачетах стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России.

Читайте также:

Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи

Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский»

Воробьёв осмотрел Дмитровский филиал областного медицинского колледжа после капремонта
#подмосковье
#андрей воробьёв
#стрельба
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи
05 мая 2024, 17:59

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцово, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное – царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в Храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — сказал глава Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор прибыл в одинцовский храм к вечерней службе. Он поставил свечу к иконе «Воскресение Христово», а также пообщался с прихожанами и настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи.

Выяснилось, что некоторые прихожане в свободное время работают при храме. В их числе Татьяна Пузан, муж который погиб год назад на полях специальной военной операции. Сейчас Татьяна в одиночку воспитывает троих детей. Воробьёв пообещал навестить прихожанку храма и оказать ей необходимую помощь.

Читайте также:

Воробьёв навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский»

Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба

Воробьёв осмотрел Дмитровский филиал областного медицинского колледжа после капремонта
#андрей воробьёв
#московская область
#пасха
#храм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф