Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск

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Бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець объявлен в розыск по уголовному делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
«Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.
По какой статье разыскивается бывший глава ведомства, в министерстве не уточнили.
Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.
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Александр Климов