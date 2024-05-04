МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

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МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, соответствующая информация опубликована в базе ведомства.
На официальном сайте Министерства внутренних дел России появилась карточка с фотографией Александра Павлюка. В ней указано, что украинских военный командир разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.
Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск сразу двух украинских президентов. В базе розыска появились действующий глава украинского государства Владимир Зеленский, а также бывший лидер Украины Пётр Порошенко. Обоих объявили в розыск по уголовной статье.
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