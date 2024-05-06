МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*

Фото: РИА Новости/Стрингер
Министерство внутренних дел России объявило бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* в федеральный розыск по уголовному делу. Передает информационное агентство ТАСС на основе данных ведомства.
По какой статье разыскивается Аваков, не сообщается.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.
До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил, что Россия объявила в розыск президента Владимира Зеленского. По словам экс-парламентария, это связано с окончанием полномочий Зеленского.
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* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.
До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил, что Россия объявила в розыск президента Владимира Зеленского. По словам экс-парламентария, это связано с окончанием полномочий Зеленского.
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* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
Александр Климов