МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО

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МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
«Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении министерства.
Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских ведомств также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.
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Александр Климов