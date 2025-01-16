Экс-нардеп Мосийчук: Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии

Елена Зеленская (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
«Первая леди в Санкт-Мориц отдыхать прилетала», — заявил Мосийчук в своем telegram-канале.
Также к тексту было прикреплено видео, на котором, предположительно, супруга Владимира Зеленского с группой людей в аэропорту швейцарского города. Как отметили власти Украины, информация об отдыхе Елены Зеленской является фейковой. В ответ на это Мосийчук пообещал дать информацию о том, в каком именно отеле была Зеленская.
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