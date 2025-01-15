Зеленский вновь предложил разместить на Украине западный военный контингент

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский снова заговорил о возможном размещении на Украине западного военного контингента, передает издание «Страна.ua».
По его мнению, присутствие западных миротворцев на Украине стало бы одной из необходимых Киеву гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что соответствующий вопрос будет обсуждаться с британскими и балтийскими партнерами.
Он заключил, что также обсуждал этот вопрос с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Примечательно, что ранее в Москве размещение на Украине западного военного контингент назвали фактической оккупацией этой страны.
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Он заключил, что также обсуждал этот вопрос с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Примечательно, что ранее в Москве размещение на Украине западного военного контингент назвали фактической оккупацией этой страны.
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Екатерина Коршунова