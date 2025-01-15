Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Общая численность подразделений Вооружённых сил Украины составляет 880 тысяч человек, и сокращать её не планируется. Об этом заявил просроченный украинский президент Владимир Зеленский.
Любопытно, что ровно год назад, в январе 2024 года, в интервью телеканалу ARD глава киевского режима называл такую же численность украинских войск — 880 тысяч человек, напоминает телеграм-канал «Политика Страны».
Кроме того, Зеленский объяснил успехи российских войск на поле боя. По его словам, это связано с тем, что Вооружённые силы РФ имеют возможность сосредоточивать свои подразделения на определённых направлениях, в то время как украинские военные равномерно распределены по всей территории страны.
В начале декабря 2024 года украинский лидер также называл численность российских войск, принимающих участие в боевых действиях. По его словам, речь идёт о 800 тысячах военнослужащих.
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Кроме того, Зеленский объяснил успехи российских войск на поле боя. По его словам, это связано с тем, что Вооружённые силы РФ имеют возможность сосредоточивать свои подразделения на определённых направлениях, в то время как украинские военные равномерно распределены по всей территории страны.
В начале декабря 2024 года украинский лидер также называл численность российских войск, принимающих участие в боевых действиях. По его словам, речь идёт о 800 тысячах военнослужащих.
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Александр Бойцов