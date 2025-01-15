Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар по Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что утром 15 января Россия выпустила по Украине более 40 ракет и 70 беспилотников.
«Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожены. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что основными целями российских ударов стали газовая инфраструктура и энергетические объекты Украины.
Зеленский также пожаловался, что союзники пообещали на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате «Рамштайн» усилить украинский воздушный щит, однако пока обещания не выполнили.
По его словам, Киев может получить лицензии на производство систем противовоздушной обороны и противоракет. А это, пояснил глава киевского режима, может стать одной из гарантий безопасности для Украины.
По данным российских военкоров, одним из ударов утром 15 января был уничтожен газовый хаб и хранилище в городе Стрый Львовской области. При этом украинская сторона заявляет, что уничтожено было только наземное оборудование, а само газохранилище работает, так как находится глубоко под землей.
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