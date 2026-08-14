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Экс-невеста балашихинского отравителя устроила ритуал для замужества на Медовый Спас

Экс-невеста балашихинского отравителя намазала мёдом ноги, чтобы выйти замуж
Фото: Istock / Daniel Tamas Mehes

Бывшая невеста балашихинского отравителя Артёма Миссюры, Кристина Дудкина, решила провести необычный «ритуал» на Медовый Спас. Об этом она рассказала в соцсетях.



Девушка нанесла мёд на подошвы ног и показала происходящее, намекнув, что уже готова встретить нового избранника.

«Я никому не скажу, что уже готова встретить мужа, но знаки будут», — написала Кристина.
Её предыдущие отношения закончились трагически. Артём Миссюра пытался отравить Дудкину, подмешав яд в её напиток. Девушка потеряла сознание и провела неделю в больнице. Пока она находилась без сознания, мужчина, по данным следствия, оформил на неё два кредита и перевёл себе более 500 тысяч рублей.

24 июля Миссюру приговорили к пожизненному лишению свободы. Кристина назвала решение суда справедливым и рассказала, что бывший жених так и не принёс ей извинений во время заседания.
Софья Метелева

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