Женщина с газовым баллончиком устроила дебош в банке в Сергиевом Посаде
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
43-летняя жительница Сергиева Посада устроила скандал в одном из местных отделений банка. Её задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл на проспекте Красной Армии.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что женщина ругалась матом на посетителей и сотрудников банка и угрожала им электрошокером и газовым баллончиком», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии вывели дебоширку и передали её полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали по горячим следам 58-летнюю рецидивистку, укравшую из частного дома в деревне Семёнково округа Серебряные Пруды деньги и золотое кольцо.