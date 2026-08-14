В Дагестане мужчина откусил знакомому часть уха во время ссоры
В Дагестане 20-летний местный житель во время драки откусил своему знакомому часть уха. Конфликт вспыхнул в автомобиле, где молодые люди ехали вместе. Об этом сообщают Telegram-каналы.
После перепалки приятели остановили машину на обочине и вышли выяснять отношения. Словесный спор перерос в потасовку, во время которой один из участников травмировал другого. Несмотря на произошедшее, пострадавший продолжил поездку и довез знакомого до дома. За медицинской помощью он обратился через два дня, когда боль усилилась.
Силовики задержали предполагаемого участника драки. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В сентябре 2016 года в Перми пропала 27-летняя Елена Ж. Девушка вышла на прогулку, сообщила матери о возвращении домой и перестала выходить на связь. Волонтёры и полиция нашли её тело недалеко от дома, а следствие быстро установило личность подозреваемого. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
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