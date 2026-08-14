В Дагестане мужчина откусил знакомому часть уха во время ссоры

14 августа 2026, 11:02

Фото: iStock/Vahit Ozalp

В Дагестане 20-летний местный житель во время драки откусил своему знакомому часть уха. Конфликт вспыхнул в автомобиле, где молодые люди ехали вместе. Об этом сообщают Telegram-каналы.