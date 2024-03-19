Экс-переводчицу посольства Швейцарии осудили за мошенничество

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Басманный суд Москвы приговорил бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову к четырём годам условно за мошенничество со страховкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвинение заявляло, что женщина представила посольству «несколько сотен поддельных документов» о медицинских процедурах ради получения компенсаций.
Кроме того, по решению суда Полуэктова должна будет выплатить посольству 4 миллиона 819 тысяч рублей в счет ущерба.
Гособвинитель просил для женщин пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом её адвокат настаивал на полном оправдании.
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«Признать Полуэктову Наталью Николаевну виновной, назначить ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года», — озвучила приговор судья.
Гособвинитель просил для женщин пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом её адвокат настаивал на полном оправдании.
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Элина Позднякова