Экс-пилот «Формулы-1» Шумахер признался в нетрадиционной ориентации

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок
Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и брат семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера, публично рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации*.
«В социальных сетях Ральф опубликовал фотографию, на которой он запечатлён на борту яхты во время заката в объятиях своего возлюбленного. По информации СМИ, Ральф уже более двух лет состоит в отношениях со своим бывшим бизнес-менеджером», — сообщили в РИА Новости.
Ральф был женат на Коре Шумахер, бывшей модели. Их брак длился с октября 2001 по февраль 2015 года. В 2001 году у пары родился сын Дэвид, который тоже стал автогонщиком.
Также Ральф участвовал в гонках «Формулы-1» с 1997 по 2007 год. Он выступал за команды «Джордан», «Уильямс» и «Тойота». Всего он принял участие в 182 Гран-при. Ральф одержал 6 побед и 27 раз попадал на подиум.
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Мира Полтева