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Экс-пилот «Формулы-1» Шумахер признался в нетрадиционной ориентации

15 июля 2024, 13:29
Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и брат семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера, публично рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации*.
«В социальных сетях Ральф опубликовал фотографию, на которой он запечатлён на борту яхты во время заката в объятиях своего возлюбленного. По информации СМИ, Ральф уже более двух лет состоит в отношениях со своим бывшим бизнес-менеджером», — сообщили в РИА Новости.

Ральф был женат на Коре Шумахер, бывшей модели. Их брак длился с октября 2001 по февраль 2015 года. В 2001 году у пары родился сын Дэвид, который тоже стал автогонщиком.



Также Ральф участвовал в гонках «Формулы-1» с 1997 по 2007 год. Он выступал за команды «Джордан», «Уильямс» и «Тойота». Всего он принял участие в 182 Гран-при. Ральф одержал 6 побед и 27 раз попадал на подиум.

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В Подмосковье стартовал профилактический рейд «Тахограф»
15 июля 2024, 14:27

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции МО

В Московской области 15 июля начался профилактический рейд «Тахограф». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной Госавтоинспекции.
Уточняется, что цель рейда – предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием грузопассажирского транспорта из-за нарушений режима труда и отдыха водителей. Будет контролироваться оснащение транспортных средств тахографами.
«Анализ причин и условий совершения аварий с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха водителей. Основная причина сложившейся ситуации – пренебрежение нормами безопасности как со стороны водителей, так и уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий», – говорится в сообщении.
Уточняется, что рейд будет проводиться до 21 июля.

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Расписание электричек Казанского направления изменится с 16 июля
15 июля 2024, 14:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Казанского направления изменится с 16 июля из-за обновления стрелочных переводов на станциях Люберцы-1 и Голутвин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Голутвин работы будут проходить 16-17 июля с 1:40 ночи до полудня. На станции Люберцы технологические «окна» назначены на 18-20 и 26-27 июля с 23:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
На время путевых работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрута. Кроме того, несколько поездов отменят.

Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,8 млн человек
15 июля 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,8 млн человек побывали в парках Московской области за минувшую неделю — с 8 по 14 июля, это на 230 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«В Подмосковье находится 194 парка культуры и отдыха. На прошлой неделе парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава подмосковного министерства Михаил Хайкин.
Больше всего посетителей принял парк «Пехорка» в Балашихе — за неделю там побывали 93 тысячи человек. На втором месте по популярности оказался парк Толстого в Химках, который посетили 57 тысяч гостей. Третье место занял Сестрорецкий парк в Клину с 47 тысячами посетителей. Четвёртым по популярности стал Центральный парк в Пушкине с 46 тысячами гостей. А замыкает недельный топ-5 парк Мира в Мытищах, который посетили 42 тысячи человек.

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Президент Грузии пытается добиться отмены закона об иноагентах
«ТВ Пирвели»: президент Грузии обжалует закон об иноагентах
15 июля 2024, 13:13

Фото: IStock/Denis Kabanov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в понедельник иск в конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иноагентах, передает телекомпания «ТВ Пирвели».
Как сообщает источник, глава республики намерен установить, соответствует ли этот закон Конституции Грузии. В первую очередь, норма стала препятствием для вступления республики в ЕС, что прямо противоречит стратегии основного закона страны.

Ранее США перенесли совместные военные учения с грузинскими военными и заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз.

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#грузия
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В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов
15 июля 2024, 13:11

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Конкурс экологических проектов проводится в Московской области, приём заявок на участие начался 15 июля и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Конкурс лучших проектов и инициатив в сфере экологии, организуемый нашим ведомством в рамках акции «Ярмарка экологических проектов» —это хорошая возможность проявить себя и поднять свой проект на новый уровень», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Цифровая трансформация в экологии», «Почва — источник жизни», «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области», «Вторая жизнь стройотходов» и номинация для участников моложе 18 лет «Будущее экологии Московской области».

Лучшие проекты представят на ярмарке экологических проектов Московской области, которая состоится в конце сентября 2024 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ярмарки.

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В Ступине завершают строительство школы на 825 мест
15 июля 2024, 12:52

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят в ступинского микрорайоне Юго-Западный, строительная готовность объекта достигла уже 95%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершают отделку помещений, ведётся пусконаладка инженерного оборудования и электромонтажные работы. В школу уже завезли мебель», — говорится в сообщении.
Новая четырёхэтажная школа площадью свыше 16 тысяч квадратных метров станет самой большой в округе. Помимо классов и учебных лабораторий там размещаются два спортивных зала, актовый зал, библиотека и столовая. На пришкольной территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также локации для торжественных мероприятий.

Школа откроет двери 1 сентября.

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«Восхищаться и гордиться»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 июля
Астролог Лебеденко дала рекомендации знакам зодиака на неделю с 15 по 21 июля
15 июля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/rawintanpin

В деловой сфере понадобится сдержанность и такт. Необходимо запастись терпением и умением выслушать собеседника. Важно быть готовыми отстаивать свою позицию и свою точку зрения, используя реальные факты. В любви благоприятно восхищаться и гордиться друг другом. Возрастает ценность верности и преданности. Главное не игнорировать партнёра, а одаривать его вниманием и обожанием. В вопросах здоровья нужно беречь сердце. Постараться не нервничать и уметь во всем находить пользу и выгоду для себя.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 15 по 21 июля.


У Овна карьера выйдет на первый план. Его заслуги признают и отметят его достоинства.

Телец ощутит потребность в духовном обновлении. Он будет стремиться к саморазвитию.

Близнецы станут оптимистичнее. Им надо быть более уверенными в себе. К ним придёт почёт и уважение.

Раку благоприятно быть таинственным и скрытным. Уединение полезно для восполнения энергии и восстановления сил.

Лев станет убедительнее и сможет увлечь окружающих своими идеями. Он будет любопытен и любознателен.

У Девы прекрасный период для интеллектуальной деятельность. У нее повышается творческий настрой.

Весы нуждаются в доверительном общении с любимыми людьми. Хорошее время для улучшения личной жизни

Скорпиону лучше исключить ненужные встречи. Информацией необходимо делиться постепенно, чтобы не выдать лишнее и неуместное.

Стрельца ждут интересные и перспективные знакомства. Он окажется в центре общения.

Козерог будет романтичным и настроенным на любовь. Его флирт и чувства окажутся взаимными.

Водолею нужно наладит распорядок дня и размеренно заниматься делами. Полезно оптимизировать рабочий процесс.

Рыбам хорошо придерживаться стабильности. Перспективы должны опираться на долговременное сотрудничество.


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Парки Каширы превращают в точки притяжения для жителей
15 июля 2024, 12:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Парк «Дубовая роща» и городской парк в микрорайоне Кашира-2 должны стать точками притяжения для жителей городского округа.
Об этом заявила директор парков Олеся Кожадей. Её слова приводят в пресс-службе администрации муниципалитета.

Там отметили, что в последние годы эти объекты преобразились. Многое из того, что появилось в парках, придумала директор.
«Скамейка-сидейка, «вежливый» фонарь, удивительная подсветка вдоль аллей в городском парке в Кашире-2, крытая площадка для воркаута, детская и волейбольная площадки в «Дубовой роще» – дело рук Олеси Сергеевны. Она приглашает в парки на различные мероприятия интересных людей», – отметили в администрации.
Благодаря ей в парках Каширы возобновились кинопоказы, проходят занятия по йоге, можно поиграть в шахматы, теннис, волейбол.
«У нас много посетителей. Это папы и мамы с детками, люди старшего возраста. А мне хочется, чтобы в парках ещё было много молодёжи. Для меня руководство к действию – слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва о том, что парки должны быть точками притяжения для жителей разных возрастов. Такими, чтобы сюда приходили просто отдохнуть и забыть обо всех тревогах. Мы стремимся, чтобы всем отдыхающим в парках было комфортно, и каждый мог делать здесь то, что ему нравится», – сказала Кожадей.
Она убеждена, что пространство парков должно объединять людей и давать возможность выбрать вид отдыха по вкусу.

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#благоустройство
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#подмосковье
#московская область
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Строительная готовность развязки на Рогачёвском шоссе в Лобне достигла 75%
15 июля 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Транспортную развязку создают на Рогачёвском шоссе в рамках заключительного этапа строительства Северного обхода Лобни, в настоящее время развязка готова на 75 процентов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас строители укладывают асфальт по основному ходу и на съездах развязки №10 и №11 со стороны дороги Хлебниково-Рогачёво-Луговая. Кроме того, начались работы на съезде №12 со стороны Краснополянского шоссе», — уточнил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он также сообщил, что параллельно этим работам ведётся покраска эстакады через Краснополянское и Рогачёвское шоссе, а также заканчивается реконструкция участка Краснополянского шоссе.

Основные работы по строительству развязки должны завершить до конца текущего года.

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#минтранс мо
#алексей гержик
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