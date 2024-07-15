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Россиян предупредили о мошенниках, «прикрывающихся» улучшением качества связи

15 июля 2024, 08:34
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Об этом сообщает РИА Новости.


Эксперт рассказал, что злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам с целью якобы проведения технических операций для улучшения качества связи. Примечательно, что в процессе они задействуют различного рода угрозы о временном отключении связи или интернета в случае отказа от выполнения их требований.

По словам, Бийчука после этого преступники могут попросить человека продиктовать им уникальный код или пароль, который получен от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи, что, безусловно, даст мошенникам доступ к личной информации или деньгам. Эксперт заключил, что в качестве борьбы с подобными преступлениями, гражданам следует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, не переходить по сомнительным ссылкам и не разглашать свои логины или пароли неизвестным личностям.

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#преступники
#услуги
#мошенники
#телефон
#интернет
Власти предложили «пошаговую» индексацию утильсбора на машины и автобусы
15 июля 2024, 07:44

Фото: Istockphoto / djedzura

Правительство РФ собирается установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автобусы, автомобили, а также отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что индексация предусмотрена на виды техники, которые производят на территориях Белоруссии и Российской Федерации. Отмечается, что принятие положений не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

«Утилизационный сбор — это разовый платеж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые находятся в эксплуатации в РФ, — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей. Теперь организация имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#автомобили
#машины
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«Энергомор»: в Киеве забили тревогу из-за ситуации с электричеством
Кущ: жителям Киева грозит социоцид из-за схем по распределению электричества
15 июля 2024, 02:28

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жителям Киева грозит «социоцид» из-за махинаций с распределением электроэнергии в условиях её дефицита. Об этом украинский аналитик и экономист Алексей Кущ написал в своих соцсетях.
По его словам, в Киеве торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гулливер» не так давно перевели на покупаемую на Западе электроэнергию, что в условиях единой энергосистемы является довольно своеобразной схемой. В результате, обеспечение этого ТРЦ электроэнергией приводит к отключению света в жилых домах.

Такие схемы, отметил Кущ, преступны, поскольку весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды. В противном случае людей ждёт «социоцид или энергомор».

Экономист заявил, что при нынешних погодных условиях, когда ежедневно стоит жара, многие люди могут просто не выжить без воды и работающего электричества. Пенсионеры живут в многоэтажных домах с отключенными лифтами и отсутствием воды.

Комментируя это, Кущ задался вопросом, почему все молчат и где правительство, а также почему электричество есть в торговом центре, но отсутствует у населения.

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#электричество
#киев
#украина
#население
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В Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование
15 июля 2024, 01:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект об административном наказании за преследование внесут в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что наказание последует при попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого, за беспокоящие сообщения, сбор и передачу данных о жертве и лиц из её окружения.

Если при осуществлении злоумышленником подобных действий нет состава уголовного преступления, то его оштрафуют на 2 тысячи рублей.

Если преследование велось с использованием интернета, штраф уже достигнет 3 тысяч рублей.

При повторном случае преследования злоумышленник может быть арестован на 15 суток.

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#госдума
#законопроект
#штраф
#наказание
#арест
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Народные приметы на 15 июля: история праздника, традиции и что нельзя делать на Берегиню
15 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/helenbr

Понедельник, 15 июля 2024 года — день, когда православные чтят Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а в народе — это праздник Берегиня. Как и большинство других важных дней, традиции предков, передававшиеся из глубины веков, тесно смешались с православными.
О традициях, истории и поверьях, а также что нельзя делать в этот день и что можно, расскажет редакция «Радио 1».

Положение ризы Богоматерней во Влахерне

Фото: iStock/Anna_Anikina
Риза Пресвятой Богородицы — почитаемая православными христианами часть одежды, принадлежавшая величайшей из святых Деве Марии, матери Иисуса Христа. Праздник положения реликвии связан с событиями 458 года, когда два аристократа из Византии Галвин и Кандид нашли ризу в Назарете, а после доставили ее в Константинополь, где она была положена во храме Божией Матери, построенном на берегу Влахернского залива.

Самым известным чудом, которое приписывают Ризе Богородицы, называют легендарное спасение Византии от набега языческой Руси в 860 году. Согласно преданию, как только облачение Девы пронесли над стенами Константинополя, русы отказались от осады, развернулись и отступили.

Реликвию также считают своеобразной первопричиной, которая в итоге привела Русь к принятию христианства.

Первая частица Ризы Богородицы прибыла в Россию в XIV веке стараниями Дионисия Суздальского, а вторая – в XVII веке благодаря князю Василию Голицыну.

В 2008 году президент России Дмитрий Медведев передал реликвию Московской патриархии.

Берегиня

Фото: iStock/cassinga
Также 15 июля отмечается русский народный праздник Берегиня, которая, по одной из версий, богиня природы и мать духов, у которой просят семейного счастья и оберега от бед. Некоторые представляют ее в виде белоствольной березы, если обнять которую, согласно преданиям, можно получить защиту от 100 болезней.

После принятия христианства, образ матери всех духов постепенно соединился с образом Девы Марии. Такое смешение получило название «Сырая Богородица».

По поверьям, в Берегиню нельзя ломать березовые ветви — это сулит череду бед и несчастий. Особенно их нельзя приносить в этот день домой – иначе из него уйдут счастье и благополучие.

На Руси в этот день девушки делали привороты, гадали на любовь и водили суженых в лес. Там они искали березу и вдвоем обнимали ее, чтобы защититься от хворей и нечистой силы.

Приметы о погоде на 15 июля

Фото: iStock/ValeryBoyarsky
  • если весь день слышны крики ворон, то ждали ненастья;
  • отсутствие криков сычей в сумерках связывали со скорым приходом потепления;
  • земля после дождя быстро высохла — ожидаются сильные ливни;
  • плеск сазана в озерах называли предвестником теплых, солнечных дней;
  • обильная роса на траве, которая долго не испаряется, говорила о семейном счастье;
  • дожди, гром и грозу на Берегиню считали знаком о плохом урожае;
  • густой туман 15 июля считали добрым предзнаменованием, ждали хороших вестей.

Что нельзя делать на Берегиню

Фото: iStock/ST-art
  • нельзя рубить березы или срывать их ветви, даже в плохом настроении в березняке лучше не находиться, иначе предрекали 40 бед и несчастий;
  • запрещали мешать рыбакам и охотникам — покинет удача;
  • не рекомендовали заниматься шитьем и сенокосом после активной работы на Летние Кузьминки, иначе обещали болезни и хворь;
  • не пить чай, закусывая сахаром, чтобы не стать жертвой воров и разбойников;
  • отложить дальние поездки на Берегиню, чтобы не попасть в беду, а если перенести отъезд не получится — взять оберег;
  • нельзя бездельничать 15 июля — грозили проблемами со здоровьем;
  • не рекомендуется переставлять мебель — сулили безденежье.

Что нельзя делать на Ризоположение Богородицы

Фото: iStock/Sergei Dolgov
Основной и, пожалуй, единственный запрет в этот день — не смешивать народные традиции и запреты с церковными. Православие отрекается от всех суеверий, предзнаменований и примет.

В праздник Ризоположения Богородицы в храмах пройдут богослужения. Священники исполнят акафист и канон на Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Православным рекомендуют читать молитву Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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#богослужения
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Не стало актрисы из «Вечного зова» Любови Стриженовой
Знаменитость «Вечного зова» Любовь Стриженову проводили в монастыре в Чувашии
14 июля 2024, 22:04

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Не стало известной актрисы из фильма «Вечный зов» Любови Стриженовой. Как сообщает РИА Новости, звезда скончалась 11 июля после инсульта, а 14 июля ее проводили в последний путь в Свято-Троицком мужском монастыре Алатыря в Чувашии, где она жила в женском подворье преподобного Вассиана с 2008 года.
О кончине советской звезды сообщалось на странице монастыря во «ВКонтакте».

«Сегодня монастырь прощается с монахиней Иудифь (актриса Любовь Васильевна Стриженова)», — гласила публикация.

Стриженову похоронили в скиту при монастыре. О подробностях церемонии не сообщается, поскольку «на это нет благословения».

Любовь Стриженова является народной артисткой РФ, а также заслуженной артисткой РСФСР. Она родилась 6 августа в 1940 году.

Известна зрителю по кинолентам «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Бесы» и другим.

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ООН: население Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году
14 июля 2024, 21:45

Фото: iStock/Dovapi

Население Украины к 2100 году сократится более чем вдвое – до 15,3 млн человек. Об этом говорится в докладе ООН под названием «Перспективы мирового населения 2024 года». При этом отмечается, что по состоянию на начало этого года население Украины составляет около 37 млн человек.
Важно отметить, что Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов, а Украина и западные страны не признают результатов голосования.

Также в ОНН заявляют, что население всей планеты к 2084 году достигнет своего максимального пика – 10,3 млрд человек, но к 2100 году немного сократится – до 10,2 млрд человек. Также к концу XXI организация прогнозирует среднюю продолжительность жизни 81,7 года.

Ранее сообщалось, что население Украины к 2033 году, по оценкам экспертов, может составить порядка 35 миллионов человек в границах 1991 года, а о численности населения страны в 52 миллиона человек (исторический максимум, зафиксированный в 1996 году) следует забыть.

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#украина
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#днр
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Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить пожар
14 июля 2024, 21:19

Фото: istockphoto/Gilitukha

Власти Новороссийска просят волонтеров помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.
«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — написал градоначальник.

Также уточняется, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.

По последней информации, площадь возгорания возросла до 51 га. Пламя тушат больше 229 человек, а также 50 единиц спецтехники. Положение осложняется жарой и сильным ветром.

Туристы эвакуированы с баз отдыха в районе Сухой Щели в связи с происходящим.

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#россия
#пожар
#краснодарский край
#новости
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Более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды
14 июля 2024, 19:07

Фото: Пресс-служба администрации Московской области

Сапборды (SUP Board — доска для плавания с веслом — Прим.ред.) освоили более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что для любителей активного отдыха организовывают занятия по скандинавской ходьбе, а также полеты на воздушных шарах и парапланах и поездки в веревочные парки.
Те же, кто любит отдыхать тихо и размеренно, могут посетить занятия по компьютерной грамотности, пению. Кроме того, в арсенале имеются пленэры, йога, экскурсии, дыхательная гимнастика и многое другое.

Сегодня в Подмосковье функционирует 66 клубов «Активного долголетия». Количество участников проекта близится к 400 тысячам человек.

Присоединиться к «Активному долголетию» можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Подробную информацию о проекте и адреса клубов можно получить на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

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#новости подмосковья
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Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку
В Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку из-за возможной непогоды
14 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Ограничения на взлет и посадку из-за прогнозируемой непогоды ввел аэропорт Шереметьево, сообщает «Аэрофлот». Уточняется, что они действуют с 17:00.
Как сообщал ранее Минтранс, в авиагавани необходимо ускорить прохождение пассажирами предполетных формальностей из-за внушительных очередей. Как сообщали журналисты, в Шереметьево прошло выездное совещание властей, поскольку спрос на перевозки повышен. В ведомстве отметили отсутствие роста жалоб от пассажиров.

К слову, известно, что в Шереметьево обнаружились нелегальные такси за первые полгода. Речь идет о 98 перевозчиках и составленных на них 490 протоколах и это только в одной авиагавани. Минтранс напомнил пассажирам, что нелегальные такси небезопасны, ведь их клиенты в случае ДТП не смогут получить компенсацию.

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