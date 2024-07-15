Россиян предупредили о мошенниках, «прикрывающихся» улучшением качества связи

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Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт рассказал, что злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам с целью якобы проведения технических операций для улучшения качества связи. Примечательно, что в процессе они задействуют различного рода угрозы о временном отключении связи или интернета в случае отказа от выполнения их требований.
По словам, Бийчука после этого преступники могут попросить человека продиктовать им уникальный код или пароль, который получен от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи, что, безусловно, даст мошенникам доступ к личной информации или деньгам. Эксперт заключил, что в качестве борьбы с подобными преступлениями, гражданам следует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, не переходить по сомнительным ссылкам и не разглашать свои логины или пароли неизвестным личностям.
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