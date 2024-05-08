Экс-полковник ФСБ Фролов может получить 14 лет тюрьмы за взятки

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В Московском гарнизонном военном суде завершается резонансный процесс по делу предполагаемых сообщников Кирилла Черкалина — бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко.
Государственное обвинение потребовало приговорить бывшего силовика к 14 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере на общую сумму 87 миллионов рублей, а банкира — к 11 годам за её дачу. Также для обоих фигурантов прокуратура запросила штрафы в размере 174,2 миллиона рублей. Кроме того, предложено конфисковать у Фролова его виллу в Италии стоимостью два миллиона долларов.
Как установили следователи, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры платили полковнику Фролову «за общее покровительство им и деятельности банка» ежемесячно 0,1% в валюте от сумм операций. Ожидается, что 16 мая в прениях сторон выступят адвокаты подсудимых, затем фигуранты скажут своё последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора.
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