Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки

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Заместителя начальника отдела полиции на водном транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина обвиняют в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным следствия, в дом Булавина в элитном подмосковном коттеджном посёлке «Пестово Life» приехал индивидуальный предприниматель М. с тремя миллионами рублей.
За эти деньги Булавин и его коллеги пообещали бизнесмену спокойную жизнь без проверок.
Правоохранительные органы заранее знали о даче взятки, поэтому держали под контролем весь процесс. Они задержали Булавина прямо на месте. Теперь офицеру грозит до 15 лет лишения свободы.
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За эти деньги Булавин и его коллеги пообещали бизнесмену спокойную жизнь без проверок.
Правоохранительные органы заранее знали о даче взятки, поэтому держали под контролем весь процесс. Они задержали Булавина прямо на месте. Теперь офицеру грозит до 15 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова