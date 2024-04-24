Стала известна сумма вменяемой замминистру обороны Иванову взятки

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова
Сумма взятки, которая была получена в виде различных услуг заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 миллиарда рублей. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.
Собеседник издания добавил, что в дальнейшем будет проведена экспертиза.
Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
До этого сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.
Читайте также:
ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых
В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг более 1 миллиарда рублей», — заявил источник.
Собеседник издания добавил, что в дальнейшем будет проведена экспертиза.
Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
До этого сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.
Читайте также:
ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых
В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
Алина Юрчак