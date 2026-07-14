Футбольный агент назвал возможного победителя ЧМ-2026
Агент Сафонов: Фаворитом ЧМ-2026 станет победитель пары Франция — Испания
Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился прогнозом на исход мундиаля, который проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике. Об этом стало известно 13 июля.
В интервью Metaratings.ru он заявил, что победителем турнира станет сильнейший в полуфинальной паре Франция — Испания. Обозреватели цитируют эксперта.
«Интуиция подсказывает так, плюс обе эти сборные сильнее Аргентины и Англии. У Испании и Франции равные шансы на проход в финал. У одних есть Мбаппе, а у вторых – сильнейшее построение игры среди всех сборных», — произнес Сафонов.
Напомним, что чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальной стадии принимают участие 48 сборных, матчи проходят на 16 стадионах в трёх странах.
Полуфинальные встречи начнутся 14 июля: в этот день встретятся Франция и Испания (начало в 22:00 мск), а 15 июля в то же время сразятся Англия и Аргентина. Решающий матч турнира состоится на арене «Метлайф» в Нью-Джерси и также начнётся в 22:00 по московскому времени.