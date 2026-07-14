Футбольный агент назвал возможного победителя ЧМ-2026

14 июля 2026, 14:04

Агент Сафонов: Фаворитом ЧМ-2026 станет победитель пары Франция — Испания

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился прогнозом на исход мундиаля, который проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике. Об этом стало известно 13 июля.





В интервью Metaratings.ru он заявил, что победителем турнира станет сильнейший в полуфинальной паре Франция — Испания. Обозреватели цитируют эксперта.





«Интуиция подсказывает так, плюс обе эти сборные сильнее Аргентины и Англии. У Испании и Франции равные шансы на проход в финал. У одних есть Мбаппе, а у вторых – сильнейшее построение игры среди всех сборных», — произнес Сафонов.