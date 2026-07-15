Определился первый финалист чемпионата мира по футболу

15 июля 2026, 00:06

Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Противостояние Испании и Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу завершилось победой первой команды со счётом 2:0. Прямую трансляцию из США вёл стриминговый сервис Okko.