Определился первый финалист чемпионата мира по футболу
Противостояние Испании и Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу завершилось победой первой команды со счётом 2:0. Прямую трансляцию из США вёл стриминговый сервис Okko.
Первый гол на 22-й минуте забил нападающий Микель Оярсабаль с пенальти. Испанцы удвоили преимущество во второй половине встречи после точного удара Педро Порро.
В финале подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем встречи между Англией и Аргентиной, которая состоится завтра в 22:00 по московскому времени. Матч за кубок мира пройдёт в Нью-Йорке 19 июля.
Нынешний чемпионат мира проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Особенностью турнира стало расширенное число участников: впервые в нём соревнуются 48 сборных.
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