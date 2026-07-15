Легенда мадридского «Реала» возглавит сборную Франции по футболу
После завершения чемпионата мира — 2026 сборную Франции по футболу возглавит Зинедин Зидан. Об этом в соцсети Х написал спортивный журналист Фабрицио Романо.
Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 французы уступили испанцам со счётом 0:2. Теперь им предстоит побороться за третье место с проигравшей командой в паре Аргентина – Англия.
Как утверждает журналист, по итогам турнира свой пост оставит Дидье Дешам. Он руководил сборной Франции на протяжении 14 лет.
Зинедину Зидану сейчас 54 года. Его последней тренерской работой был мадридский «Реал»: специалист стоял во главе клуба в 2016–2018 и 2019–2021 годах. В период его руководства команда трижды становилась победителем Лиги чемпионов, а также дважды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании.
Читайте также: