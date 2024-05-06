Умерла актриса Нарциса Хирш, создатель «экспериментального эротического кино»

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На 97-м году жизни скончалась аргентинская актриса, режиссер и художница немецкого происхождения Нарциса Хирш. Об этом пишет RG.ru.
Уточняется, что фильмы Хирш рассматривали темы «плоти, секса и смерти с женской точки зрения». Сама артистка активно отрицала какую-либо принадлежность к феминизму.
Примечательно, что Хирш сняла более 60 кинокартин. Ее творчество оказало значительное влияние на искусство Аргентины.
Причины смерти артистки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние».
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Примечательно, что Хирш сняла более 60 кинокартин. Ее творчество оказало значительное влияние на искусство Аргентины.
Причины смерти артистки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние».
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Екатерина Коршунова