Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»

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В казанском отеле «Рем» найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы.
Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши. По мнению персонала отеля, постояльцы могли употреблять наркотики, что послужило причиной смерти молодого человека.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.
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Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши. По мнению персонала отеля, постояльцы могли употреблять наркотики, что послужило причиной смерти молодого человека.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.
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Екатерина Коршунова